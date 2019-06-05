Шесть «квадратов» на одного: Бездомным в Санкт-Петербурге будут выделять жилье

Дома – бездомным. Парламент Петербурга принял в третьем, окончательном, чтении законопроект, который постановляет выделять каждому человеку БОМЖ минимум шесть квадратных метров жилплощади.

Дабы предотвратить наплыв бездомных из других регионов, ввели ограничение: речь идет только об «официальных» бродягах, которые встали на учет в органах соцзащиты и ранее были прописаны в Петербурге. По последним подсчетам, их в городе 3 066 человек.

– Бездомными становятся по самым разным причинам, – поясняет один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок. – Кто-то лишился работы, где-то возобладали семейные конфликты, оставившие человека без крыши над головой, а кто-то стал жертвой откровенных мошеннических схем. Люди остаются один на один со своими проблемами. Независимо от того, сам человек выбрал такой образ жизни или же он стал жертвой обстоятельств, государство должно его поддержать.

Законопроект переводит петербургских бродяг в категорию граждан, которым положено минимум шесть квадратных метров, в один разряд с несовершеннолетними в трудной ситуации, жертвами насилия в семье и инвалидами, которые частично или полностью могут себя обслуживать в быту.

Кстати, ранее, по закону, бездомным полагалось «не более шести квадратных метров». По факту же им не могли не выделять ничего, ведь «ноль квадратных метров» в норму вполне вписывался.

Кров бездомные найдут под крышей специализированного жилищного фонда Петербурга. В него входят помещения, специально построенные или реконструированные за счет бюджета Санкт-Петербурга; помещения или квартиры в построенных или реконструированных за городские деньги многоквартирных домах; освободившие площади фонда.

– Специализированный жилищный фонд существует, он активно используется, чтобы размещать горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – пояснил «Комсомолке» Четырбок. – Как правило, это жилье по типу общежития. Это не будут отдельные комнаты. Специализированный фонд никак не пересекается с фондом, в котором предоставляют жилье городским очередникам.

Новый закон ранее поддержал врио губернатора Александр Беглов, так что в том, что он вступит в силу, сомнений нет. А вот как реализовывать? И хватит ли площадей специального фонда на всех бездомных? Пока с ответами в Смольном затрудняются.

– После принятия закона правительство выпустит ряд документов, которые определят порядок выдачи жилплощади, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по соцполитике. – Кроме того, не факт, что в жилье действительно нуждаются все три тысячи бездомных.

По данным Четырбока, часть из «официальных» бродяг уже обеспечена квадратными метрами по нормативам.

– Чтобы на первых парах обеспечить нуждающихся, ресурсы есть, – отметил депутат. – Другой вопрос, что не стоит идти по пути расширения таких общежитий: в первую очередь, бездомным людям нужно помочь трудоустроиться и социализироваться, чтобы они не оставались в таких помещениях навсегда.