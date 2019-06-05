Марийский праздник цветов отметят в Ленобласти

В субботу музей-усадьба «Приютино» превратится в маленький островок Республики Марий Эл в Ленинградской области. Во Всеволожском районе отметят национальный марийский праздник цветов «Пеледыш пайрем - 2019».

Традиционно он проводится под открытым небом после завершения весенне-полевых работ и прославляет людей труда.

В этом году в гуляньях примут участие не только марийцы, живущие в 47-м регионе, но и творческие коллективы, солисты-исполнители и мастера народных промыслов национально-культурных объединений из Ленинградской области, Петербурга и, конечно же, Республики Марий Эл.

Праздничные гулянья начнутся в полдень и продлятся до 18.00. Все это время в Приютино будет работать марийское подворье с фотозоной, выставки марийской куклы и фотографий, а также персональная экспозиция Азиковой «Без красок и кисти». Более того, пройдут мастер-классы по изготовлению искусственных цветов и марийской вышивке и оберегам.

НЕ ПРОПУСТИ!

12.00 - торжественное открытие.

13.20 - начало работы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества.

13.40 - художественный флешмоб «Цветы и дети».

14.00 - дегустация блюд марийской национальной кухни.

15.00 - дефиле марийских национальных костюмов.

15.20 - подведение итогов конкурса «Цветочная фантация».

15.30 - вечер отдыха «Мари кас» с мастер-классами по марийским народным танцам.

КСТАТИ

Праздник цветов организуют Дом дружбы Ленинградской области и региональная Марийская национально-культурная автономия «Ший корно» при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрации Всеволожского района. Торжество пройдет в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» государственной программы «Устойчивое развитие в Ленинградской области».

СПРАВКА

«Пеледыш пайрем» отмечается как общенародный праздник в Республике Марий Эл и в местах компактного проживания марийцев: Перми, Чебоксарах, Кировской и Екатеринбургской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.

Праздник цветов является неотъемлемой частью национальной культуры марийского народа и служит укреплению его национального самосознания, утверждает идею сохранения языка, песен, танцев, народного костюма и пропагандирует дружбу между народами.