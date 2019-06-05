Дата, о которой надо помнить

МАЛО КТО ЗНАЕТ

Нынешний год памятный: 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Но если о том, какие события происходили на суше, знает большинство жителей России, то о том, что во время Великой Отечественной войны город был взят в плотное кольцо еще и с моря, наслышаны не все. А ведь это отдельная страница истории, которая заслуживает внимания. Тысячи людей, не только военных, но и гражданских, положили жизнь и здоровье на то, чтобы освободить от мин воды вокруг Ленинграда.

Еще в самом начале войны немецко-фашистские захватчики поставили цель: заблокировать корабли Балтийского флота в Кронштадте и Ленинграде. В общей сложности поставили более 86 тысяч мин. Только 5 июня 1946 года, после масштабного разминирования Финского залива, был открыт проход по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллин - Хельсинки.

В память об этом подвиге 5 июня Санкт-Петербург отмечает День прорыва морской минной блокады Ленинграда, который внесли в календарь памятных дат по инициативе ветеранов одиннадцать лет назад. И теперь его отмечают каждый год. «Комсомолка» решила подробнее рассказать о минной блокаде и людях, которые были причастны к освобождению моря.

НАЧАЛО

22 июня 1941 года. Финский залив. Рассвет. Неожиданно тишину нарушил шум моторов. Немецкая авиация сбросила 16 донных мин южнее Толбухина маяка, юго-восточнее Кронштадта и между островом Котлин и Ленинградом. Далее минные постановки по всему заливу продолжались каждую ночь вплоть до конца августа. Насколько опасны и коварны минные поля, советское военно-морское командование убедилось во время перехода кораблей и судов от Кронштадта до фарватера Таллинн-Хельсинки в период с 28 августа по 7 сентября 1941 года. Погибло 20 боевых кораблей и судов, 18 транспортов и 25 вспомогательных судов. Эвакуация войск и гражданского населения проводилась фактически в уже блокированный с моря город. О количестве погибших в то время точных данных нет, но приводятся цифры до 18 тысяч военнослужащих и до 10 тысяч гражданских.

Специальные корабли, очищающие море от мин, тральщики, были нужны как воздух. В годы блокады их строительством были заняты практически все судостроительные заводы: Балтийский, завод имени Жданова (ныне «Северная верфь»), Петрозавод, завод Судомех, а после снятия сухопутной блокады - и Усть-Ижорская верфь (Средне-Невский судостроительный завод).

14-ЛЕТНИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ

Кто строил эти корабли? Как и везде в военное время - женщины и подростки. Среди них был и 14-летний мальчик Коля. В нынешнее время Николай Спиридонов - единственный из оставшихся в живых 17 тысяч работников Балтийского завода, кто воевал и трудился во время Великой Отечественной войны и остается на трудовом посту до сих пор. Спиридонов знал Балтийский завод с самого детства, ведь его дом был расположен рядом, а отец возглавлял автоколонну этого предприятия. Поэтому, когда началась война, парень не раздумывая отправился туда на работу.

Николай Спиридонов - старейший судостроитель Балтийского завода.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Я пришел к начальнику и заявил, что хочу быть специалистом по радиотехнике. Естественно, меня не взяли: маленький, худой, болезненного вида мальчишка, - рассказывает Николай Васильевич. - Однако начальник что-то во мне увидел и пожалел: «Ты пока на пищеблоке помощником побудь, а там посмотрим». Юноша был готов на любую работу, лишь бы помогать стране. Позже его взяли учеником в радиорубку, затем, после обучения, он стал электромонтером в цеху. А когда организовали молодежную бригаду, стал строить и ремонтировать минные тральщики. Потребность в них была столь велика, что, несмотря на тяготы военного времени и нехватку рабочих рук, на заводе одновременно закладывали по четыре судна.

- Весной 1943-го Военный совет Ленинградского фронта даже остановил строительство эсминцев и заказал нам 38 тральщиков, - продолжает Николай Васильевич. - Помню, как зимой мы трудились в небольшом цеху: освещение плохое, лампочка всего 36 ватт, сильный запах краски, потому что железо только покрасили. Ребята рядом утепляли корабль стекловатой - тяжело было даже вздохнуть. При этом город постоянно под обстрелами - то тут-то там разрывались бомбы. Я был в бригаде самым младшим, мне только исполнилось 15 лет. Однако ни я, ни мои товарищи не думали об отдыхе или каком-либо послаблении и не покидали рабочих мест, работая днем и ночью. Мы понимали: там, на фронте, гибнут наши отцы, братья, товарищи и мы должны сделать все возможное и невозможное для фронта, для победы.

Девушки выполняли более тонкую и опасную для здоровья работу, практически голыми руками разбирая многожильный кабель. Ребята занимались в основном электромонтажными и пусконаладочными работами. А иногда выходили в море на испытания.

- Дома я не говорил, куда отправляюсь: знал, что мама будет переживать, - вспоминает Николай Васильевич. - Помню, как на наших глазах подорвался корабль, погибли люди. Страшное дело... Но мы понимали, что отступать нельзя, - только вперед!

Построенные балтийцами тральщики были признаны специалистами лучшими. Они выловили более 70 тысяч мин, спасли сотни кораблей и тысячи жизней. После войны Николай Спиридонов остался работать на Балтийском заводе. Трудится и он сегодня. Его общий стаж составляет 75 лет! Занимается Николай Васильевич еще и общественной работой: собирает сведения о погибших в блокаду моряках и судостроителях, восстанавливает воинские захоронения. Одно из них - захоронение моряков с крейсера «Максим Горький» на Богословском кладбище. Именно по инициативе Спиридонова установлен памятный знак в честь погибших.

ШЛИ НА ОЩУПЬ

Нужно рассказать о том, как работали эти самые тральщики. Морские саперы шли «вслепую» по минному полю, буксируя за кормой корабля противоминное оружие - трал, который перерезал минрепы. Предполагалось, что срезанная мина или взрывается при ее подрезании, или всплывает, а дальше ее надо было уничтожить метким выстрелом. Необходимо было «перепахать» весь Финский залив со всеми его проливами и бухтами. Недаром корабли-тральщики называли «пахарями моря». К тому же в то время на судах не было никаких средств обнаружения мин, кроме зрительного наблюдения, и шли буквально на ощупь.

Катер-тральщик типа Р («Рыбинец»). Фото: Центральный Военно-морской музей.

Наконец 5 июня 1946 года Гидрографический отдел Краснознаменного Балтийского флота сообщил всем мореплавателям об открытии Большого корабельного фарватера от Кронштадта до фарватера Таллин - Хельсинки. После этого вновь приступил к работе Ленинградский морской порт, отправляя и принимая гражданские суда. Однако работы по разминированию продолжались. К концу 1962 года в Финском заливе и прибрежных районах Эстонии было обнаружено, вытралено и уничтожено 11 900 мин. Оставшиеся со временем потеряли свою боеспособность под влиянием внешней среды. В 1963-м открыты для плавания последние опасные районы.

За смелость и мужество, проявленные в минной войне, многие советские моряки были награждены боевыми медалями и орденами. Четверым минерам присвоено звание Героя Советского Союза: главному старшине Григорию Давиденко и мичману Ивану Ларину, капитанам 3-го ранга Федору Пахольчуку и Григорию Оводовскому. В 1990 году в ЦПКиО Санкт-Петербурга был открыт памятный знак в честь 8-го дивизиона катеров-тральщиков Балтийского флота. В 2015-м на Серафимовском кладбище открыт памятник морякам минных тральщиков Балтийского флота. В планах также установить большой монумент в Кронштадте.

КОНКРЕТНО

Как город отметит праздник

Вот уже несколько лет подряд в городе проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине прорыва морской минной блокады Ленинграда.

Фото: Центральный Военно-морской музей.

5 июня 2019 года в 12.00 на пристани на Средней Невке, в ЦПКиО имени Кирова по адресу: Елагин остров, 4, состоится торжественный митинг и церемония возложения цветов к памятной стеле «Морякам тральщиков», пройдет традиционная «Вахта памяти» - спуск на воду венка.

В этот же день на аллее, ведущей к памятнику катерным тральщикам в парке, состоится торжественное открытие историко-документальной выставки. Она будет работать целый месяц, до 5 июля.

- Все это делается для того, чтобы современники знали, помнили и гордились этим подвигом, - заявил председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.