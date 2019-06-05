«Наконец-то»: Богомолов назвал Собчак «своей любовью»

Режиссер нашумевших «Содержанок» Константин Богомолов несколько дней назад был назначен худруком московского Театра на Малой Бронной. До этого, он ставил спектакли в разных театрах страны, в том числе, в питерских БДТ и «Приюте комедианта». Кроме того, занимал должность заместителя художественного руководителя МХТ им. Чехова и работал в качестве штатного режиссера «Ленкома».

В своем Instagram-аккаунте Богомолов разместил фотографию правительственной телеграммы.

- Принимаем поздравления, но главное - работаем/готовимся. Это будет супер!

konbog75 Принимаем поздравления, но главное - работаем/готовимся. Это будет #театрнамалойбронной

Вместо слова «супер» режиссер использовал эмодзи – фирменный знак телеканала «Супер», генеральным продюсером которого с недавних пор является Ксения Собчак.

- Вообще-то, это знак канала «Супер», - отметилась в комментариях Константина Ксюша.

- Любовь моя, все в семью, все в дом, ответил звезде Богомолов.

Поклонникам понравился романтичный настрой пары. «Наконец-то нашёлся Мужчина, который обращается к Ксении - Любовь моя! А то Виторган всегда если переписывался с ней публично, то использовал выраженьица типа: какая ещё в задницу безвкусица? Об Ксюшу все недоумки всегда пытались вытереть свои грязные ноги, хотя она - Суперзвезда!», - написал один в комментариях.

Напомним, брак Константина Богомолова с актрисой Дарьей Мороз был расторгнут еще летом прошлого года. В этом марте Собчак и Виторган официально сообщили о своем расставании.

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