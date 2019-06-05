Не для продажи: На ПМЭФ-2019 покажут вышивку 81-летней звезды Instagram из Ленобласти

«Девушка в платке», «Юдифь» и «Пола Негри» – три эти вышитые художественные работы покажут в рамках одной из выставок на Петербургском международном экономическом форуме. Их автор – простая жительница Ленобласти, 81-летняя Юлия Алешичева. 11 тысяч подписчиков знают ее в Instagram под ником girl_from_1938 – «девушка из 1938». Все они наблюдают за творчеством пожилой женщины с деменцией и поддерживают ее «лайками» и откликами.

Юлия Михайловна научилась вышивать в пять лет, но вовсю талант раскрылся только сейчас.Фото: Предоставлено героем публикации

Страничку в соцсети с работами Юлии Михайловны завел всего полгода назад ее 32-летний внук – Ян. Тем временем его бабушка посвятила своему увлечению пять последних лет. И началось все с трагической ситуации. На глазах Юлии Михайловны в Карелии, где она жила, сгорел ее дачный дом, дотла. Остался только огород. В пожаре погибли ее любимцы – кошка и собака. Пережить такое было бы тяжело любому. На фоне этого у Юлии Михайловны начала развиваться болезнь, которая, к сожалению, часто становится спутником пожилых людей.

В Instagram страничку Юлии Михайловны ведет ее внук. Найти художницу можно под ником под ником @girl_from_1938.Фото: Предоставлено героем публикации

– Чтобы как-то скрасить будни, уйти от переживаний, она начала вышивать. Находила какие-то картинки дома. На коробках из-под конфет, например, календарях. И их вышивала. Первая работа, которую я увидел, была по мотивам картины Кустодиева «Русская Венера». Это было забавно, потому что она выглядит одновременно и как-то смешно что ли, и в то же время у нее есть собственный стиль, – говорит Ян Горкунов.

По мотивам картины Джорджоне "Юдифь" Юлия Алешичева сделала вышивку в 2016-м году.Фото: Предоставлено героем публикации

Ранние работы у Юлии Михайловны были в более темных тонах, а лица изображенных людей не светились радостью. Но когда бабушку забрали поближе ко всем родственникам в Ленобласть, а стресс начал отступать, - вышивка стала совсем другой. Сейчас художница живет в Вырице. И вышивает практически постоянно. А за все время накопилось уже больше 50 работ. Внук с трепетом показывает их на страничке в Instagram – он сам ведет аккаунт. А Юлия Михайловна стала уже настоящей звездой соцсети.

– Конечно, для бабушки социальные сети – это темный лес. Но я ей показываю, рассказываю. Читаем комментарии, сердечками отмечаем. Все-таки память фиксирует какие-то моменты, и вдохновение у нее последнее время стало чаще появляться. Мне кажется, это мотивирует ее жить и творить еще, – делится Ян.

Так Юлия Михайловна изобразила знаменитую Полу Негри с портрета Тадеуша Стыка.Фото: Предоставлено героем публикации

Что изобразить, Юлия Михайловна выбирает всегда сама. В ее коллекции не только вышитые котики и цветочки, но и работы посерьезнее – интерпретации знаменитых живописных полотен. Например, «Пола Негри» кисти Тадеуша Стыки или «Юдифь» Джорджоне (их и покажут на выставке во время ПМЭФ). Такие изображения художница встречает в быту – в журналах, на коробках конфет, плакатах, открытках. Есть и композиции, сочиненные самостоятельно, – «Девушка в райском саду», «Девушка слушает пение птиц», «Девушка, которая не могла вспомнить».

girl_from_1938 Одна из самых масштабных вышивок Юлии Алешичевой. На ее создание ушло порядка 2.5 месяцев. На ней изображены все пять участниц всемирно известной английской музыкальной группы Spice Girls.

Но работой, которая «взорвала» страничку в Instagram, стал портрет знаменитой группы Spice Girls. Юлию Михайловну вдохновил простой плакат, с которого смотрели молодые девчонки – кумиры 90-х. Это одна из самых больших вышивок художницы – размером 41 на 64 сантиметра. Работала над ней она несколько месяцев. Кстати, Юлия Михайловна, по словам внука, строга к себе в творчестве и часто переживает, что получается не очень похоже на оригинал. Но поклонники из соцсети отмечают ее неповторимый стиль. И даже спрашивают, можно ли купить работы. Но продавать их не хотят – сделанное руками бабушки обязательно сохранят в семье.