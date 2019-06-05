Не для продажи: На ПМЭФ-2019 покажут вышивку 81-летней звезды Instagram из Ленобласти
«Девушка в платке», «Юдифь» и «Пола Негри» – три эти вышитые художественные работы покажут в рамках одной из выставок на Петербургском международном экономическом форуме. Их автор – простая жительница Ленобласти, 81-летняя Юлия Алешичева. 11 тысяч подписчиков знают ее в Instagram под ником girl_from_1938 – «девушка из 1938». Все они наблюдают за творчеством пожилой женщины с деменцией и поддерживают ее «лайками» и откликами.
Юлия Михайловна научилась вышивать в пять лет, но вовсю талант раскрылся только сейчас.Фото: Предоставлено героем публикации
Страничку в соцсети с работами Юлии Михайловны завел всего полгода назад ее 32-летний внук – Ян. Тем временем его бабушка посвятила своему увлечению пять последних лет. И началось все с трагической ситуации. На глазах Юлии Михайловны в Карелии, где она жила, сгорел ее дачный дом, дотла. Остался только огород. В пожаре погибли ее любимцы – кошка и собака. Пережить такое было бы тяжело любому. На фоне этого у Юлии Михайловны начала развиваться болезнь, которая, к сожалению, часто становится спутником пожилых людей.
В Instagram страничку Юлии Михайловны ведет ее внук. Найти художницу можно под ником под ником @girl_from_1938.Фото: Предоставлено героем публикации
– Чтобы как-то скрасить будни, уйти от переживаний, она начала вышивать. Находила какие-то картинки дома. На коробках из-под конфет, например, календарях. И их вышивала. Первая работа, которую я увидел, была по мотивам картины Кустодиева «Русская Венера». Это было забавно, потому что она выглядит одновременно и как-то смешно что ли, и в то же время у нее есть собственный стиль, – говорит Ян Горкунов.
По мотивам картины Джорджоне "Юдифь" Юлия Алешичева сделала вышивку в 2016-м году.Фото: Предоставлено героем публикации
Ранние работы у Юлии Михайловны были в более темных тонах, а лица изображенных людей не светились радостью. Но когда бабушку забрали поближе ко всем родственникам в Ленобласть, а стресс начал отступать, - вышивка стала совсем другой. Сейчас художница живет в Вырице. И вышивает практически постоянно. А за все время накопилось уже больше 50 работ. Внук с трепетом показывает их на страничке в Instagram – он сам ведет аккаунт. А Юлия Михайловна стала уже настоящей звездой соцсети.
– Конечно, для бабушки социальные сети – это темный лес. Но я ей показываю, рассказываю. Читаем комментарии, сердечками отмечаем. Все-таки память фиксирует какие-то моменты, и вдохновение у нее последнее время стало чаще появляться. Мне кажется, это мотивирует ее жить и творить еще, – делится Ян.
Так Юлия Михайловна изобразила знаменитую Полу Негри с портрета Тадеуша Стыка.Фото: Предоставлено героем публикации
Что изобразить, Юлия Михайловна выбирает всегда сама. В ее коллекции не только вышитые котики и цветочки, но и работы посерьезнее – интерпретации знаменитых живописных полотен. Например, «Пола Негри» кисти Тадеуша Стыки или «Юдифь» Джорджоне (их и покажут на выставке во время ПМЭФ). Такие изображения художница встречает в быту – в журналах, на коробках конфет, плакатах, открытках. Есть и композиции, сочиненные самостоятельно, – «Девушка в райском саду», «Девушка слушает пение птиц», «Девушка, которая не могла вспомнить».
Но работой, которая «взорвала» страничку в Instagram, стал портрет знаменитой группы Spice Girls. Юлию Михайловну вдохновил простой плакат, с которого смотрели молодые девчонки – кумиры 90-х. Это одна из самых больших вышивок художницы – размером 41 на 64 сантиметра. Работала над ней она несколько месяцев. Кстати, Юлия Михайловна, по словам внука, строга к себе в творчестве и часто переживает, что получается не очень похоже на оригинал. Но поклонники из соцсети отмечают ее неповторимый стиль. И даже спрашивают, можно ли купить работы. Но продавать их не хотят – сделанное руками бабушки обязательно сохранят в семье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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