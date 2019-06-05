2019-06-05T17:05:16+03:00
Звезды

«Малая сцена большой жизни»: Константин Хабенский показал подросшую дочку от Ольги Литвиновой

Семья отметила третий день рождения девочки
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова с их дочкой.Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова с их дочкой.Фото: СОЦСЕТИ
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В день рождения старшей дочери Александры актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова устроили детский утренник на свежем воздухе, пригласив других малышей с родителями и аниматоров. Фотографиями с праздника поделилась в Instagram мама девочки.

- Детский праздник - это очень волнительно, ответственно, а главное, весело! Спасибо тем, кто устроил нам настоящий мультик, праздник, сказку! Мы в восторге! Дети и, главное, родители в счастье, - написала Ольга в микроблоге.

Поклонники дружно кинулись поздравлять родителей и Сашеньку, написали множество пожеланий: «Поздравляем! Урааа! Чудо! Счастья вам!», «Александра выбрала лучших родителей! Пусть все мечты сбудутся».

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Детский праздник - это очень волнительно, ответственно, а главное, весело!!! Спасибо @budet_prazdnik устроили нам настоящий мультик, праздник, сказку ! Мы в восторге! Дети и, главное, родители в счастье
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Но больше всего комментаторов зацепила надпись на футболке счастливого отца Константина Хабенского: «Малая сцена большой жизни». Они сошлись во мнении, что это лучшее название для детского праздника, образнее не сказать.

Напомним, Хабенский и Литвинова стали мужем и женой осенью 2013 года. Без свидетелей и гостей просто расписались в одном из загсов. Сейчас, кроме трехлетней Саши, у супругов есть еще одна дочка. Имя четырехмесячной малышки родители пока не озвучили. Не остается без внимания и 11-летний сын Иван от первого брака Хабенского. Отец регулярно навещает его в Барселоне, где Ваня проживает со своей бабушкой – мамой покойной жены Анастасии Смирновой. Женщина скончалась от рака мозга в возрасте 33-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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