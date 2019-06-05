Готовь сани летом: петербуржцы за рождественскую ярмарку на Конюшенной площади

В Смольном выберут организатора традиционной городской ярмарки 2019-2020 гг. Помимо этого чиновникам придется определить площадку для ее проведения. Этой теме комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга посвятила свое первое июньское заседание.

Ранее праздничные ярмарки проходили на Пионерской площади. Однако в этом году в Смольном признали, что данная площадка не очень популярна у горожан, поэтому принято решение найти под ярмарку место интереснее. Рассматривается также возможность сдачи новой локации на три года, чтобы торговцы смогли окупить затраты на оборудование. На сегодня место отдается бизнесу только на период проведения самой ярмарки, то ест на 30 дней.

Журналисты подвели итог опроса: многие петербуржцы проголосовали за вариант организации мероприятия на площади у Конюшенного двора. Эту же идею поддерживают депутаты Законодательного Собрания и представители бизнеса. Место расположено в центре Петербурга, что удобно для горожан, при этом, как оценивает председатель комитета по торговле Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова, торговцы выручат на 20 – 30% больше, чем на Пионерской площади. Также часть торговых рядов участники комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству рекомендовали разместить на участке от Малой Садовой улицы до Манежной площади.

Стоит отметить, что в ближайшее время Конюшенный двор ожидает преображение. Расположенный в самом центре города, объект культурного наследия давно закрыт для посетителей и медленно разрушается под воздействием климата. Градозащитники единодушны – памятник архитектуры нуждается в восстановлении, однако вопрос реконструкции аварийного сооружения уже около десяти лет никак не решается. Ранее инвесторы предлагали превратить Конюшенный двор в апарт-отель, но эксперты и горожане выступили против вмешательства в конструкцию здания.

Сейчас власти рассматривают возможность преобразовать объект в арт-пространство, на территории которого можно будет проводить выставки, городские мероприятия, в том числе ярмарки. Выполнить проект предлагают сразу несколько инвесторов. Обновленную концепцию реконструкции выдвинула компания, которая уже пыталась получить контракт: «СТАРТ Девелопмент» презентовала идею организации на площадях Конюшенного ведомства музея современного искусства и общественного пространства. Однако концепция включает обустройство подземного паркинга, в то время как эксперты категорически не рекомендуют подобных манипуляций на окруженной водой территории.

Компания ООО «Тандем-Истейт» предложила восстановить исторический облик строений и занять их кафе и творческими мастерскими. В Смольном проект сочли экономически несостоятельным, так как пока не проработан вопрос окупаемости функционирования объекта.

Свой план также предлагает ООО «Магазин Купцов Елисеевых», концепт этой компании предполагает создание в локациях Конюшенного двора многофункционального культурного и коммерческого объекта. Инвестор известен по проекту реконструкции Дома торгового товарищества «Братья Елисеевы», наличие такого опыта работы с историческими зданиями эксперты расценивают как весомый плюс.

Предложенные проекты отличаются не только содержанием, но и требуемым объемом финансовых вложений. Горожане и специалисты надеются, что выбор падет на вариант, выгодный всем заинтересованным сторонам.