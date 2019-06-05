Роскошь Лионского зала: В Екатерининском дворце открылся зал-«конкурент» Янтарной комнаты

В Екатерининском дворце открылся для посетителей один из самых роскошных интерьеров – Лионский зал, входивший в число личных апартаментов императрицы Екатерины II. По красоте и богатству отделки он ничуть не уступает знаменитой Янтарной комнате.

Камень и шелк

В императорскую эпоху Лионский зал был отделан золотом и лазурью. Золотым был обтягивающий стены шелк «Золотой бутон», изготовленный во французском городе Лионе – отсюда и название зала. Лазурными – три дверных портала, настенная панель, люстра и мебельный гарнитур, выполненные из редкого и ценного камня, афганского лазурита. Зал, как и сам дворец, неоднократно менял хозяев – сначала его занимала Екатерина II, потом жена Александра II Мария Александровна – и облик, но это сочетание всегда оставалось неизменным.

В 1941 году Царское село заняли фашистские войска. За три года они почти полностью уничтожили дворец – и в том числе Лионский зал. Шелк со стен пропал, лазуритовая отделка растрескалась и осыпалась от малейшего прикосновения. 74 года один из самых красивых интерьеров ждал своего часа.

Зал неоднократно менял хозяев. Его занимала и Екатерина II, потом жена Александра II Мария Александровна.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Возродить его мечтали многие поколения хранителей музея, - рассказала «Комсомолке» генеральный директор «Царского села» Ольга Таратынова. – Но это было слишком дорого – и я даже и не думала, что при жизни увижу этот зал восстановленным.

Но год назад музей получил спонсорскую помощь, и дело сдвинулось с мертвой точки.

- На порталы и панель ушла примерно тонна лазурита, - поделился подробностями работы директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов. – Материал это непростой. В России его практически нет, а тот что есть – Забайкальский – слишком светлый. Поэтому сырье пришлось заказывать в Афганистане, в провинции Бадахшан. Кроме того, с лазуритом наша мастерская в таких объемах до этого никогда не работала – мы лишь реставрировали отдельные предметы интерьера.

Каждый камень специалисты распиливали на тонкие пластинки, совмещали их по цвету в технике русской мозаики, шлифовали, чтобы получить единое и визуально цельное полотно. Одной из самых сложных задач, признаются мастера, был как раз выбор подходящих фрагментов, без белых прожилок и посторонних включений – в работу от каждого куска уходило в среднем 25%.

74 года один из самых красивых интерьеров ждал своего часа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние штрихи

Еще интереснее получилось с шелком. Оказалось, что семейная мануфактура в Лионе, на которой когда-то выполняли заказ для императрицы Марии Александровны, до сих пор работает – только под другим названием. В ее архивах даже нашелся образец «Золотого бутона». В музее разработали проект, по которому французские мастера изготовили 320 метров ткани для обивки стен, мебели и пошива портьер.

- Этот шелк полностью идентичен тому, который покрывал стены зала в 19 веке, - рассказал владелец мануфактуры Гийом Верзель – человеку, который принимал заказ от русской императорской фамилии, он приходится прапраправнуком. – Правда, делали его не вручную, а на специальном станке, который как раз и предназначен для изготовления исторических тканей.

На порталы и панель ушла примерно тонна лазурита.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас Лионский зал практически полностью готов. Единственное – не хватает старинного паркета, вместо него пол устилает толстый темно-красный ковер. В самом начале работы зал, чтобы сохранить паркет как можно дольше, вообще планировалось сделать закрытым для посещений – гости музея должны были любоваться интерьерами через распахнутые двери. Но в итоге от этой идеи решили отказаться: когда парке вернется на место, поверх него настелят прозрачное защитное покрытие из пластика или оргстекла.

Мечты и перспективы

Конечно, на этом работа не заканчивается. Лионский зал – лишь один из целой вереницы интерьеров, которые были разрушены войной и до сих пор ждут своего часа.

Лионский зал практически полностью готов. Единственное – не хватает старинного паркетаФото: Олег ЗОЛОТО

- Восстановить предстоит еще где-то одну седьмую часть дворца, - отметила Ольга Таратынова. – Например, мы очень хотим наконец взяться за помещения Зубовского флигеля. Они невероятно сложны технологически – как утверждают искусствоведы, таких технологий не встретить больше ни в одном дворце. Например, одна из комнат была целиком отделана гравированным стеклом. Целая стеклянная комната, представляете?

Другой пример, продолжает Таратынова – Китайский зал в том же Зубовском флигеле. Его стены были облицованы деревянными панелями, покрытыми так называемыми коромандельскими лаками.

французские мастера изготовили 320 метров ткани для обивки стен, мебели и пошива портьер.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как изготавливать эти лаки, знают только в Китае, - добавляет наш собеседник. – Поэтому в будущем мы будем искать пути, искать китайских партнеров, чтобы тоже эти технологии освоить. Конечно, все это очень сложно. Но я думаю, что наши замечательные мастера и в этот раз нас не подведут.

Над этим плафоном трудились те же мастера, которые восстанавливали роспись в церкви Екатерининского дворца.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Посетить Лионский зал можно будет в рамках второго экскурсионного маршрута по Екатерининскому дворцу. Стоимость билетов:

Взрослые (граждане РФ и стран ЕАЭС) – 700 рублей;

Иностранцы – 1000 рублей.

Пенсионеры (граждане РФ и стран ЕАЭС), военнослужащие, учащиеся, студенты, члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров – 350 рублей.

Дети до 16 лет – бесплатно.

Продажа билетов – с 12:00 до 19:00.

Обратите внимание! 7 июня музей будет закрыт.