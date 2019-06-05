Город Безликих опустеет навсегда 31 августа 2019 года
Театр тотального погружения, где каждый из наблюдателя становится соучастником происходящего приглашает на финальные шоу всех, кто готов оставить привычный мир за порогом загадочного особняка в самом центре Петербурга, погрузиться в неизведанную свободу мыслить, чувствовать, и быть собой на всемирноизвестном шоу Безликие! Пережить яркие неповторимые эмоции впервые или встретиться с любимыми героями на шоу повторно определенно стоит в ближайшее время, ведь Безликие покинут свой город безвозвратно еще до конца лета!
Напомним, что структура пьесы в последнем сезоне была переработана так, чтобы каждый зритель иммерсивного шоу «Безликие» увидел спектакль под новым углом и полностью проследил развитие запутанных сюжетных линий.
Российскими продюсерами «Безликих» являются Вячеслав Дусмухаметов и Мигель, ставший также режиссером шоу, а в роли композитора выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев, костюмы для шоу — работа петербуржского дизайнера Алины Герман.
- Безликие – определенно одно из главных событий в моей жизни! - признался Мигель. - Нам удалось выстроить настоящую махину, создать в Санкт-Петербурге масштабнейшее иммерсивное шоу и его здесь полюбили! Я благодарен артистам, команде проекта и конечно зрителям, а их у нас было за 2 года более 30 000! Но всему приходит конец и сегодня мы приняли решение о закрытии шоу. Мы сыграем на прощание серию финальных показов, после чего Безликие покинут город!
Итак, напомним главное о Городе Безликих:
- Постановка по легендарной пьесе Генрика Ибсена «Приведения», которая впервые в России была осуществлена именно в Санкт-Петербурге еще в 1904 году
- Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Петербурга, а зрители решают сами за кем и куда следовать
- 50 уникальных комнат со своей историей, декорациями и неповторимой атмосферой города Безликих
- В «Безликих» не существует классических сцен и безучастного зрителя - 40 актеров, на расстоянии вытянутой руки, расскажут свою захватывающую историю
- За 2,5 часа вы станете свидетелем 430 сцен и трех красочных финалов шоу
И помните, важный элемент происходящего - маска, скрывающая лица посетителей Особняка. Что бы ни произошло, она станет залогом безопасности, анонимности и безнаказанности.
Ограниченная серия билетов на финальные показы шоу доступна на сайте
ИСТОЧНИК KP.RU