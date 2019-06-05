2019-06-05T20:58:34+03:00
Досуг

Город Безликих опустеет навсегда 31 августа 2019 года

Объявлены финальные показы самого захватывающего иммерсивного шоу Санкт-Петербурга
Степан СТЕПАНОВ
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Российскими продюсерами «Безликих» являются Вячеслав Дусмухаметов и МигельРоссийскими продюсерами «Безликих» являются Вячеслав Дусмухаметов и Мигель
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Театр тотального погружения, где каждый из наблюдателя становится соучастником происходящего приглашает на финальные шоу всех, кто готов оставить привычный мир за порогом загадочного особняка в самом центре Петербурга, погрузиться в неизведанную свободу мыслить, чувствовать, и быть собой на всемирноизвестном шоу Безликие! Пережить яркие неповторимые эмоции впервые или встретиться с любимыми героями на шоу повторно определенно стоит в ближайшее время, ведь Безликие покинут свой город безвозвратно еще до конца лета!

Напомним, что структура пьесы в последнем сезоне была переработана так, чтобы каждый зритель иммерсивного шоу «Безликие» увидел спектакль под новым углом и полностью проследил развитие запутанных сюжетных линий.

Российскими продюсерами «Безликих» являются Вячеслав Дусмухаметов и Мигель, ставший также режиссером шоу, а в роли композитора выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев, костюмы для шоу — работа петербуржского дизайнера Алины Герман.

- Безликие – определенно одно из главных событий в моей жизни! - признался Мигель. - Нам удалось выстроить настоящую махину, создать в Санкт-Петербурге масштабнейшее иммерсивное шоу и его здесь полюбили! Я благодарен артистам, команде проекта и конечно зрителям, а их у нас было за 2 года более 30 000! Но всему приходит конец и сегодня мы приняли решение о закрытии шоу. Мы сыграем на прощание серию финальных показов, после чего Безликие покинут город!

Итак, напомним главное о Городе Безликих:

- Постановка по легендарной пьесе Генрика Ибсена «Приведения», которая впервые в России была осуществлена именно в Санкт-Петербурге еще в 1904 году

- Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Петербурга, а зрители решают сами за кем и куда следовать

- 50 уникальных комнат со своей историей, декорациями и неповторимой атмосферой города Безликих

- В «Безликих» не существует классических сцен и безучастного зрителя - 40 актеров, на расстоянии вытянутой руки, расскажут свою захватывающую историю

- За 2,5 часа вы станете свидетелем 430 сцен и трех красочных финалов шоу

И помните, важный элемент происходящего - маска, скрывающая лица посетителей Особняка. Что бы ни произошло, она станет залогом безопасности, анонимности и безнаказанности.

Ограниченная серия билетов на финальные показы шоу доступна на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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