Беспокоиться не стоит: Петербург в лидерах по количеству радиационных аварий и качеству водопроводной воды

Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад. Сотрудники ведомства рассказали о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения страны в 2018 году. На 250 страницах эксперты собрали данные о качестве воды, воздуха и почвы, продуктов питания и влиянии вредных привычек на здоровье жителей разных регионов России. Собрали все важное и интересное.

ЛИДЕР ПО РАДИАЦИОННЫМ АВАРИЯМ

Первое, что вызвало недоумение - Петербург оказался среди лидеров по количеству радиационных аварий. Северная столица заняла в топе второе место. Выше – только Москва. Специалисты рассказали, за прошлый год на территории города произошло 30 аварий. Звучит жутковато. Однако крупными ЧП их назвать сложно. Как объясняют в Роспотребнадзоре, треть всех случаев приходится на «грязный» металлолом с ионизирующим излучением, который обнаружили сотрудники ведомства.

- Также были инциденты, связанные с нарушением правил транспортирования радиоактивных веществ, - уточняют в ведомстве. - Но все их выявили при таможенном досмотре.

Какие конкретно злоключения произошли в Петербурге Роспотребнадзор не уточняет, но отмечает, что беспокоиться не стоит.

К слову, у соседей, Ленинградской области, цифры гораздо скромнее. В регионе, где расположены ЛАЭС и Красный бор, зафиксировали лишь одну аварию.

КУПАТЬСЯ НЕ СТОИТ

Большое внимание в докладе сотрудники Роспотребнадзора уделили качеству воды. Для петербуржцев тема острая. Время от времени жители разных районов жалуются на плохую «черную» и «вонючую» жидкость, которая течет из-под крана. Однако по данным ведомства, с водой в Петербурге все в порядке. Жидкость соответствует всем требованиям безопасности. Нет претензий и к водопроводу. Похвастаться этим могут далеко не все регионы.

Купаться в водоемах не стоит.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Например, не соответствуют санитарному законодательству больше половины водопроводов Ненецкого автономного округа, Хакасии, Томской области, Дагестана и других, - отмечается в докладе.

При этом с водоемами близ города все не так гладко. Большинство проб в 2018 году не соответствовали санитарным требованиям. Поэтому стоит подумать перед тем, как освежиться летом в каком-нибудь озерце.

ПЕРВЫЕ ПО КОКЛЮШУ

Петербург включили в список городов Северо-Западного ФО с высоким уровнем ожирения среди взрослых людей. Также специалисты отметили рост заболевания среди ребят от 15 до 17 лет. По стране этот показатель вырос на 1,3 процента.

Кроме того, в Петербурге тревожной остается ситуация с хроническими формами вирусных гепатитов. Всего в 2018 году зарегистрировано 61,9 тысяч больных. При этом Петербург занимает первое место. За год выявлено больше 6,8 тысяч случаев.

- Показатели заболеваемости ХВГ резко отличаются по субъектам Российской Федерации, - объясняют в Роспотребнадзоре. - На 100 тысяч населения в Севастополе приходится 1,85 заболевший. В Петербурге - 128,69. В определенной степени это зависит от качества диагностики и полноты регистрации этой группы заболеваний.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году зарегистрировано 4 случая кори

1 место по заболеваемости коклюшем - 19,5 на 100 тысяч населения

1 место среди регионов, в которых сократились количество загородных оздоровительных организаций. С 2013 года в Петербурге закрылись 34 объекта.

528 раз жители пожаловались на неблагоприятное воздействие физических факторов. Чаще всего недовольство вызывает шум.