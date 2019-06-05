2019-06-05T23:09:05+03:00
Звезды

«Что это за кинораввин принял такое решение?»: Иван Ургант прокомментировал обрезание сцен из фильма «Рокетмен»

Телеведущий не представляет, что теперь должны понять зрители о жизни Элтона Джона
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Иван Ургант отметил, что фильм про Элтона Джона «Рокетмен» с вырезанными фрагментами еще больше привлекает внимание.Иван Ургант отметил, что фильм про Элтона Джона «Рокетмен» с вырезанными фрагментами еще больше привлекает внимание.Фото: Евгения ГУСЕВА
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6 июня в российский прокат выходит байопик о британском музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен». Главную роль в картине режиссера Декстера Флетчера исполняет Тэрон Эджертон.

О том, что этот фильм покажут в России сильно обрезанным, стало известно задолго до его выхода на экраны. Для соответствия картины законодательству России компания-прокатчик «Централ Партнершип» вырезала из нее сцены сексуального характера и кадры, связанные с употреблением запрещенных веществ. И это несмотря на то, что Владимир Мединский обещал, что Минкультуры России не станет повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату «предвзятое и не очень хорошее кино о России».

Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале высказался по этому поводу в свойственной только ему манере.

- Взяли, обрезали фильм. Что это за кинораввин принял такое решение? Что думали редакторы? Что зрители придут в кинотеатр, сядут смотреть, и вдруг на 37-й минуте: Элтон Джон - гей? Тридцать лет всей станицей в баню ходили под I Believe In Love, а тут такая незадача. Что там останется? Одни усатые мужики в трусах. А что их объединяет? Никто не понимает, - сообщил шоумен.

Он также предложил сравнить удаление откровенных эпизодов из «Рокетмена» с исчезновением всех баскетбольных сцен из фильма «Движение вверх» про выступление национальной команды СССР на Олимпийских играх в Мюнхене.

Ургант также заметил, что картина про Элтона Джона выходит на экраны страны ограничением 18+, даже после удаления «вредных» эпизодов. По его мнению, история с вырезанными фрагментами еще больше привлекает к ним внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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