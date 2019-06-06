Все дороги ведут в Сигма Моторс

Только в июне 2019 года в рамках нового спецпредложения автоцентра на Большом Проспекте Василеостровского острова при покупке коммерческого транспорта Volkswagen каждый покупатель в качестве подарка получает туристический сертификат для двоих на поездку в Грецию. Подробности условий сертификата можно узнать в отделе продаж Сигма Моторс.

Кроме того официальный дилерский центр Volkswagen Коммерческие автомобили предлагает своим клиентам специальные цены на весь модельный ряд на автомобили в наличии, по программе trade-in и дополнительный третий год после гарантийной сервисной поддержки автовладельцев. Если Вы решите приобрести автомобиль из ограниченной партии, то вас ждет подарок в виде 50% выгоды на дополнительное оборудование. Сигма Моторс всегда знает, как порадовать своих клиентов.

Автоцентр на Большом Проспекте Василеостровского острова.

Также отметим, что на церемонии вручения ежегодной национальной премии «Автомобиль года – 2019» Volkswagen Multivan уже в восьмой раз защитил свое право победителя в классе «Минивэны». А Volkswagen Amarok в очередной раз одержал уверенную победу в категории «Пикапы».

Подробности спецпредложений в автоцентре и на сайте дилера.

Елена Балоболова

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