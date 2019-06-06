2019-06-06T11:34:38+03:00
Общество

Все дороги ведут в Сигма Моторс

Пока кто-то покупает путевки на море, клиенты официального дилера Volkswagen в Петербурге получают их бесплатно
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Модели линейки Volkswagen.Модели линейки Volkswagen.
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Только в июне 2019 года в рамках нового спецпредложения автоцентра на Большом Проспекте Василеостровского острова при покупке коммерческого транспорта Volkswagen каждый покупатель в качестве подарка получает туристический сертификат для двоих на поездку в Грецию. Подробности условий сертификата можно узнать в отделе продаж Сигма Моторс.

Кроме того официальный дилерский центр Volkswagen Коммерческие автомобили предлагает своим клиентам специальные цены на весь модельный ряд на автомобили в наличии, по программе trade-in и дополнительный третий год после гарантийной сервисной поддержки автовладельцев. Если Вы решите приобрести автомобиль из ограниченной партии, то вас ждет подарок в виде 50% выгоды на дополнительное оборудование. Сигма Моторс всегда знает, как порадовать своих клиентов.

Автоцентр на Большом Проспекте Василеостровского острова.

Автоцентр на Большом Проспекте Василеостровского острова.

Также отметим, что на церемонии вручения ежегодной национальной премии «Автомобиль года – 2019» Volkswagen Multivan уже в восьмой раз защитил свое право победителя в классе «Минивэны». А Volkswagen Amarok в очередной раз одержал уверенную победу в категории «Пикапы».

Подробности спецпредложений в автоцентре и на сайте дилера.

Елена Балоболова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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