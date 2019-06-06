От Политеха до форума в ОАЭ: Фонд Росконгресс подписал серию соглашений о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019

Первый день Петербургского международного экономического форума - 2019 едва начался, а фонд Росконгресс уже демонстрирует завидную продуктивность и деловую хватку. Утром 6 июня нефинансовый институт развития и крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий заключил порядка 20 соглашений о сотрудничестве.

Старт экономической эстафете дал договор об информационном партнерстве Росконгресса и международного информационного агентства «Россия Сегодня». Еще одним новым медиапартнером Фонда стало швейцарское издание «Наша газета».

Затем директор фонда Александр Стуглев подписал соглашение с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андреем Рудским. Одно из ведущих учебных заведений страны и Росконгресс займутся развитием конгрессно-выставочной деятельности, в частности – подготовкой кадров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/713237" frameborder="0"></iframe> В Петербурге официально открылся ПМЭФ 2019.Артем КИЛЬКИН, Олег ЗОЛОТО

Но это была своего рода разминка, ведь следом пошли соглашения с правительствами республик и международными организациями. Так, Росконгресс и правительство Якутии займутся повышением инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала региона. Соответствующей документ подписали Стуглев и глава Республики Саха Айсен Николаев.

Кроме того, Росконгресс будет создавать благоприятный для инвесторов климат в регионах в рамках соглашений с «Корпорацией развития Республики Башкортостан», «Корпорацией развития Енисейской Сибири», «Агентством регионального развития Калужской области», «Агентством экономического развития Ленинградской области», а также правительством Ивановской области и «Ассоциацией юристов России».

Одна из стратегических задач Росконгресса – наладить связи между экспертными сообществами и деловыми кругами России и иностранных государств. Чтобы коммуникация шла «без помех»,на форуме подписали сразу шесть соглашений: c Гражданской ассоциацией «Палата по развитию торговли между Россией и Гватемалой», Ассоциацией «Познаём Евразию», Российско-Китайским инвестиционным фондом развития регионального сотрудничества, Советом предпринимателей Россия – Португалия, Деловым советом Россия – АСЕАН, а также Ежегодным инвестиционным форумом в ОАЭ.