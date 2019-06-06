От клещей пострадали уже 3,5 тысячи жителей Ленобласти и более 500 петербуржцев

С началом весенне-летнего сезона у сотрудников инфекционных больниц увеличивается объем работы. Петербуржцы и жители Ленинградской области массово идут за помощью к врачам, чтобы избавиться от присосавшихся клещей. На начало июня таких случаев произошло больше четырех тысяч.

- На 5 июня 2019 года в Ленинградской области с нарастающим итогом зарегистрировано 3558 пострадавших от присасываний клещей, в том числе 750 детей в возрасте до 17 лет, - сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Больше всего нападений клещей произошло в Тихвинском районе - 619 человек. Далее идут Киришский, Всеволожский, Гатчинский и другие района Ленобласти. «Подцепить» клеща проще всего в лесу, садоводствах и на кладбищах. По сравнению с прошлым годом, число пострадавших немного выросло.

При этом медиками зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом (в Ломоносовском районе области) и три - клещевым боррелиозом (Кировский, Тихвинский и Ломоносовский районы).

Что касается Петербурга, то здесь зафиксировано 540 пострадавших от клещей, среди которых, по информации Боткинской больницы, семь человек заразились энцифалитом, а 17 боррелиозом.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что выезжая на природу, чтобы обезопасить себя от присасывания паразитов, надо носить однотонную и светлую одежду, на которой легко заметить клеща. Брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а на голову стоит надевать капюшон или заправлять волосы под шапку.

Также при нахождении в лесу, поле надо осматривать себя каждые 10-15 минут, пользоваться антиклещевым репеллентом и стараться не садиться на траву.

При обнаружении присосавшегося клеща надо обратиться к врачу. В больнице паразита извлекут и отдадут на исследование.