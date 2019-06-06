«Модное ограбление»: Кассир банка дала бой эпатажному налетчику, и тот ушел без выручки

В Ленобласти задержали самого неудачного грабителя месяца. 37-летний житель Мурино Александр, подозреваемый в преступлении, приехал в Петербург из Эстонии. Мужчина всем рассказывал, что он из семьи военных. Но вот жизнь в родной стране не сложилась. Был судим в юном возрасте, и на работу его, увы, брать нигде не хотели. Проблем с работодателями добавляла еще и довольно экстравагантная внешность. Мужчина, как говорят его приятели, увлекался травести (мужчины переодетые в женскую одежду – прим.ред.) и любил нестандартно выглядеть.

- С Сашей мы познакомились в Петербурге, - рассказала «КП-Петербург» одна из знакомых мужчины. - Я жила в Эстонии, он тоже был оттуда. Рос в семье военных, но родители давно уже умерли. Я не совсем уверена, что Саша говорил правду, конечно. Знаю, что переехал после «отсидки». Попал в колонию в лихие 90-е. В Питере ему было тяжело. Один без опыта общения и настоящего друга. Работу по душе не мог найти да и образования не было. В Петербурге он сразу познакомился с «разноцветной» молодежью, попал под их влияние.

Кассир не стала отдавать деньги эпатажному грабителюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Петербурге Александр активно знакомился с молоденькими барышнями. Возможно, на них парню и не хватало денег. Тогда, по одной из версий, он и решился на отчаянный шаг. Взял пневматику и отправился на ограбление местного банка. Далеко ходить на стал. Ворвался в отделение в своем районе Мурино. Правда, там такому визиту были совсем не рады. Уже был поздний вечер, смена заканчивалась. А перерабатывать местная кассир не любила...

Мужчина любил покрасоваться с пистолетомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Грабитель забежал в офис банка, схватил консультанта и потащил его в кассу, требовал деньги, - рассказывали очевидцы. - У консультанта ключа от кассы не оказалось.

Для убедительности Александр даже один раз выстрелил из пневматики. Но даже этим девушку не напугал. В итоге налетчику ничего не оставалось, как срочно бежать. Тем более, что тревожную кнопку к тому моменту уже нажали.

Ограбить банк он так и не смогФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Правда, долго бегать эпатажному грабителю не пришлось. Через несколько дней полиция вычислила горе-преступника.

- Злоумышленник скрылся с места, ничего не похитив, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего жителя Мурино.

А вот так Александр выглядел в момент задержания Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сейчас подозреваемый уже задержан. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Приятели парня в шоке от произошедшего.

- Про таких говорят - блаженный, - вздыхает одна из приятельниц парня.