«Это чудо!»: Марина Александрова сутки провела на родах сестры

Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее сестра Вера родила мальчика. Малыш появился на свет в одной из московских клиник вчера утром.

- У меня родился племянник. Это пост благодарности московскому роддому 27 , в котором я провела почти сутки вместе со своей сестренкой. Каждому спасибо, за ваши улыбки, за вашу легкость, за ваше внимание и, конечно, за ваш профессионализм. Всем советую! Это чудо! Уже мечтаю... ой, - написала звезда в Instagram.

mar_alexandrova У меня родился племянник ( не путайте с моей архивной фотографией ) Это пост благодарности московскому роддому 27 , в котором я провела почти сутки вместе со своей сестренкой. Каждому спасибо, за ваши улыбки, за вашу легкость, за ваше внимание и, конечно, за ваш профессионализм, даже невозможно кого то выделить , хотя своевременный подход Алексея Александровича и чашка кофе, облегчили ситуацию))) Всем советую! Это ЧУДО!!! Уже мечтаю...ой, @27_roddom , БЛАГОДАРЮ! врач: Старцева Т.А , акушер: Пронина Н.Н , наша смена Заведующая филиалом Родильный Дом Сармосян Марина Арамаисовна, у вас отличная команда , спасибо!

Поклонники дружно поздравили Марину, похвалили за мужество и пожелали ей не останавливаться на двух детях. «Ура! Хороших людей, а вместе с ними и позитива в Мире прибыло!», «Вы хорошая сестра, добрая тетушка и надежный друг! Счастья и здоровья всем», «Таких, как вы должно быть много» - ответили они в комментариях.

Напомним, у Марины Александровой в браке с продюсером Андреем Болтенко подрастают двое детей. Сын Андрей родился в 2012 году, дочь Екатерина - в 2015-м.