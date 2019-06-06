2019-06-06T15:24:20+03:00
Woman

Петербургский парк развлечений запускает современную альтернативу няням и детскому саду

Члены родительского клуба получат множество привилегий
Поделиться:
Члены родительского клуба получат множество привилегий.Члены родительского клуба получат множество привилегий.
Изменить размер текста:

Руководство парка приключений "Озорные белки" объявило о запуске премиального родительского клуба. Одной из ключевых особенностей станет возможность оставлять детей в возрасте от 5 до 12 лет с профессиональными аниматорами и педагогами как на несколько часов, так и на весь день - в будние и выходные дни. Команда парка обеспечит полную безопасность и индивидуальный подход к каждому ребенку, а также совместит развлекательный досуг с развивающими викторинами и познавательными конкурсами.

Члены родительского клуба получат множество привилегий: годовой доступ в парк без ограничений и очередей, безлимитное пользование аттракционами, бесплатную аренду веломобиля и финских саней зимой, корта и полей для игры в футбол и дискогольф. Помимо этого, организаторы клуба будет регулярно устраивать закрытые мероприятия для детей и их родителей.

- Мы провели опрос среди гостей и обнаружили, что многие семьи хотели бы организовать для своих детей возможность систематического загородного отдыха на территории парка приключений. Основными требованиями стало высокое качество обслуживания, сервис и закрытый формат клуба. Мы уверены, что дети наших резидентов будут развиваться в исключительно благоприятной, творческой, интересной и позитивной среде, - сообщил Александр Пружанский, основатель парка "Озорные белки".

Родители смогут оставлять детей в возрасте от 5 до 12 лет с профессиональными педагогами.

Компания инвестирует порядка 10 млн руб. в развитие отдельной инфраструктуры и найм персонала.

Абонемент включает в себя годовой доступ в парк без ограничений и очередей, безлимитное пользование аттракционами и регулярные приглашения на закрытые клубные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Материнский капитал за 3 ребенка в 2019 году
Получить материнский капитал за 3 ребенка в 2019 году несложно. Главное — соблюсти все условия и правильно подготовить документы. Разбираемся с юристом, какие бонусы от государства можно получить, если ваша семья стала многодетной
Синусит у детей: что нужно знать о лечении и профилактике
Ребенок простудился, с кем не бывает. Неделя, две, а насморк что-то никак не проходит. Это повод заподозрить синусит. Синусит у детей часто развивается на фоне ОРВИ, вот только проблем он доставляет больше, чем простуда
Новости 24
В строительство развязки в Кудрово вложат 700 млн рублей
Необычная пробка длиной 4,7 км зафиксирована в Санкт-Петербурге
Петербург и Калининградская область будут сотрудничать в сфере морских круизов
Дайверы соберут мусор со дна Галерной гавани
Граффити с обнаженными женщинами с картины Рубенса украсило заброшенное здание на Павловском шоссе
Смольный и Высшая школа экономики повысят финансовую грамотность петербуржцев
На заводе «Форд» во Всеволожске начали сокращать отказавшихся увольняться сотрудников
Рэпер Фараон появился на экономическом форуме в Петербурге в спортивном костюме
Сгорел на работе: жители Соснового Бора сняли на видео полыхающий каток
Стивен Сигал приехал на ПМЭФ-2019 и прошелся по павильонам Экспофорума
«Норникель» и «Росатом» исследуют Северный морской путь
Фестиваль StandUp перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь из-за жалоб жителей
Лучшие практики кадрового обеспечения внедрят в Ленобласти
Первая жертва купального сезона: на Ольгинском пруду утонула пенсионерка
СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря
В Ленобласти упростят переход на цифровое вещание
В Ленобласти построят новый вагоноремонтный завод и фармацевтическое производство
Борис Вишневский подал документы в Горизбирком и стал 17-м кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей
Мужчине, который решил прокатиться на угнанном школьном автобусе, грозит 10 лет тюрьмы
ПМЭФ спровоцировал 5-километровую пробку на Пулковском шоссе
Петербуржец убил собутыльника за рюмку водки
«Рыжий Тарзан» Дацик попытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге
Три девочки пострадали в ДТП в Петроградском районе Петербурга
В Михайловском саду заметили бегающего экс-президента Франции Николя Саркози