Петербургский парк развлечений запускает современную альтернативу няням и детскому саду

Руководство парка приключений "Озорные белки" объявило о запуске премиального родительского клуба. Одной из ключевых особенностей станет возможность оставлять детей в возрасте от 5 до 12 лет с профессиональными аниматорами и педагогами как на несколько часов, так и на весь день - в будние и выходные дни. Команда парка обеспечит полную безопасность и индивидуальный подход к каждому ребенку, а также совместит развлекательный досуг с развивающими викторинами и познавательными конкурсами.

Члены родительского клуба получат множество привилегий: годовой доступ в парк без ограничений и очередей, безлимитное пользование аттракционами, бесплатную аренду веломобиля и финских саней зимой, корта и полей для игры в футбол и дискогольф. Помимо этого, организаторы клуба будет регулярно устраивать закрытые мероприятия для детей и их родителей.

- Мы провели опрос среди гостей и обнаружили, что многие семьи хотели бы организовать для своих детей возможность систематического загородного отдыха на территории парка приключений. Основными требованиями стало высокое качество обслуживания, сервис и закрытый формат клуба. Мы уверены, что дети наших резидентов будут развиваться в исключительно благоприятной, творческой, интересной и позитивной среде, - сообщил Александр Пружанский, основатель парка "Озорные белки".

Родители смогут оставлять детей в возрасте от 5 до 12 лет с профессиональными педагогами.

Компания инвестирует порядка 10 млн руб. в развитие отдельной инфраструктуры и найм персонала.

Абонемент включает в себя годовой доступ в парк без ограничений и очередей, безлимитное пользование аттракционами и регулярные приглашения на закрытые клубные мероприятия.