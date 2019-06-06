2019-06-06T15:35:13+03:00
Новости компаний

МегаФон и СПбГУ создадут цифровую лабораторию 5G

Соглашение о стратегическом сотрудничестве уже подписано
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».
Изменить размер текста:

МегаФон и Санкт-Петербургский государственный университет подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G, с оборудованной для обучения студентов тестовой зоной «пятого поколения». Основной целью сотрудничества является формирование у выпускников СПбГУ компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности, а также для обеспечения взаимодействия в научной, образовательной и производственных областях.

В цифровой лаборатории 5G будет осуществляться обучение студентов СПбГУ, проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и т.д. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.

- У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал, - отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак. - Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании.

- Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики, - прокомментировал первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова. - Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мегафон»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В строительство развязки в Кудрово вложат 700 млн рублей
Необычная пробка длиной 4,7 км зафиксирована в Санкт-Петербурге
Петербург и Калининградская область будут сотрудничать в сфере морских круизов
Дайверы соберут мусор со дна Галерной гавани
Граффити с обнаженными женщинами с картины Рубенса украсило заброшенное здание на Павловском шоссе
Смольный и Высшая школа экономики повысят финансовую грамотность петербуржцев
На заводе «Форд» во Всеволожске начали сокращать отказавшихся увольняться сотрудников
Рэпер Фараон появился на экономическом форуме в Петербурге в спортивном костюме
Сгорел на работе: жители Соснового Бора сняли на видео полыхающий каток
Стивен Сигал приехал на ПМЭФ-2019 и прошелся по павильонам Экспофорума
«Норникель» и «Росатом» исследуют Северный морской путь
Фестиваль StandUp перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь из-за жалоб жителей
Лучшие практики кадрового обеспечения внедрят в Ленобласти
Первая жертва купального сезона: на Ольгинском пруду утонула пенсионерка
СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря
В Ленобласти упростят переход на цифровое вещание
В Ленобласти построят новый вагоноремонтный завод и фармацевтическое производство
Борис Вишневский подал документы в Горизбирком и стал 17-м кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей
Мужчине, который решил прокатиться на угнанном школьном автобусе, грозит 10 лет тюрьмы
ПМЭФ спровоцировал 5-километровую пробку на Пулковском шоссе
Петербуржец убил собутыльника за рюмку водки
«Рыжий Тарзан» Дацик попытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге
Три девочки пострадали в ДТП в Петроградском районе Петербурга
В Михайловском саду заметили бегающего экс-президента Франции Николя Саркози