МегаФон и СПбГУ создадут цифровую лабораторию 5G

МегаФон и Санкт-Петербургский государственный университет подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G, с оборудованной для обучения студентов тестовой зоной «пятого поколения». Основной целью сотрудничества является формирование у выпускников СПбГУ компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности, а также для обеспечения взаимодействия в научной, образовательной и производственных областях.

В цифровой лаборатории 5G будет осуществляться обучение студентов СПбГУ, проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и т.д. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.

- У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал, - отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак. - Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании.

- Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики, - прокомментировал первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова. - Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России.