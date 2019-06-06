Сбежавший из эстонской тюрьмы преступник засветился в России из-за собаки

Побег двух заключенных из тюрьмы стал для относительно спокойной Эстонии настоящим ЧП. Здесь осужденным крайне редко удается устроить побег. Да еще и из Таллинской тюрьмы. Такое удавалось лишь одному человеку. И то – счастливчик дал деру не из самого здания, а во время перевозки в больницу. Но 36-летний и 24-летний (их возраст на момент побега, – прим.ред.) Александр Сухотский и Эдуард Михайлов за три месяца заключение выстроили виртуозный и дерзкий план.

«ПЕРВЫЙ ПОБЕГ В ЭСТОНИИ ЗА 5 ЛЕТ»

На побег подозреваемые решились в октябре 2015 года. Ночью лил дождь, поэтому разглядеть, что происходит во дворе колонии, охранникам было сложно. Камера напарников была на втором этаже. От свободы их отделяли железная решетка, пластиковое окно и несколько заборов. Их-то заключенным и предстояло преодолеть.

К побегу они подготовились заранее. Друзья каким-то образом смогли передать им ножовку по металлу. Пилить Сухоцкий начал сразу же после отбоя, на это у него ушло несколько часов. Михаилов в это время слушал шаги охранника, который периодически заглядывал в глазок. Парень должен был об этом предупреждать заранее, чтобы Сухоцкий успел вернуть окно на место.

Подельники совершили первый за пять лет побег в Эстонии Фото: Минюст Эстонии

Выпилив две решетки, Сухоцкий выбил их ногой. После этого заключенные спустились со второго этажа вниз по связанным между собой простыням, накинув перед этим на колючую проволоку одеяла. Во дворе у них уже стояла заранее приготовленная лестница, которую они смастерили из строительных лесов (в тюрьме полным ходом шел ремонт). Чтобы перемахнуть через забор, преступникам понадобилась минута.

На следующий день в местных СМИ разразился настоящий скандал, хоть сбежавшие и не были убийцами: Сухоцкий был арестован по подозрению в торговле наркотиками, а его подельник - за кражу.

- Такие случаи, когда заключенный сбегает из тюрьмы, очень редко случаются в Эстонии, - пояснили местным СМИ в Министерстве юстиции Эстонии. - В целом, предпринимаются попытки сбежать за пределами тюрьмы - либо в больнице, либо во время сопровождения. Предыдущий побег из камеры произошел в 2010 году, когда заключенный разбил решетку перед окном в тюрьме Мурру. Он пришел обратно на следующий день.

Мужчину искали по линии Интерпола Фото: Интерпол

СОБАЧЬЕ ДЕЛО

Но вот над поимкой заключенных из Таллиннской тюрьмы зарубежным полицейским пришлось изрядно попотеть. Младшего из беглецов удалось задержать в новогоднюю ночь. А Сухотский оказался ловчее своего приятеля. После безуспешных попыток найти его, власти Эстонии признали, что Александр бежал из страны и объявили его в международный розыск.

Все четыре года Сухотскому удавалось скрываться. Так было до тех пор, пока он не приехал в Петербург к знакомым. Здесь-то эстонского «Монте-Кристо» и поймали.

- Александр Сухоцкий, сбежавший из таллинской тюрьмы, был задержан в России, - сообщается на сайте Министерства юстиций Эстонии. - Сухоцкий, разыскиваемый Эстонией на международном уровне, был пойман в Санкт-Петербурге. Прокуратура потребовала экстрадировать его в Эстонскую Республику.

Правда, засветился Сухоцкий все же задолго до Петербурга. До приезда в Северную столицу беглец жил в Брянске со своей возлюбленной, которую всем представлял как свою жену. Скрываться ему, по одной из версий, удавалось благодаря поддельным документам. Для связи с эстонскими друзьями он использовал страницу в соцсетях на имя Димитрия, но фотографии не выставлял. До тех пор, пока у него не появился очаровательный щенок.

Александр купил собаку в Воронеже

Как стало известно «КП-Петербург», Александру так понравилась эта собака, что он поехал за ней в Воронеж.

- Да, мужчина позвонил мне, сказал, что из Брянска и очень хочет купить моего породистого щенка, - рассказала «КП-Петербург» продавец собаки Татьяна. – Я всегда проверяю людей, которые ко мне обращаются, Александр не стал исключением. Номер действительно оказался брянским, я согласилась на продажу, и мужчина сразу же примчался. Я не знала, что он беглец из Эстонии. Еще интересный такой момент: обычно я прошу оформлять документы на своих собак, потому что беспокоюсь за их судьбу. Но тогда мужчина отказался... Теперь я понимаю почему.

Та самая собака. По словам Александра, на снимке его женаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна по старой традиции сфотографировала нового владельца со щенком, которого она назвала Шелдон, и выложила снимок в соцсети.

- Мужчина мне показался вполне приличным, - поясняет Татьяна. – Он мне потом присылал фотоотчеты, на фотографиях собака была с его женой и ребенком. Он так мне их представлял. Он звонил в течение года, рассказывал, как собака, какие у него с ней проблемы. Советовался.

«САША НЕ ВИНОВЕН»

К слову, друзья Александра утверждают, что тот вовсе не преступник.

- Я вообще не понимаю, за что его задержали у нас, - рассказала «КП-Петербург» приятельница Александра из Петербурга. - Он ведь тут ничего не совершил!

Подруга Александра в Ватиканском музееФото: Личная страница героя публикации в соцсети

От дальнейших комментариев она отказалась, назвав сообщения СМИ о своем друге "бредом". Не более разговорчивы оказались и друзья Александра из Таллина.

- Могу сказать одно: он никаких преступлений не совершал, они хорошие люди, - пояснил "КП" друг Сухоцкого из Литвы.

Сыграла ли фотография свою роль в задержании, неизвестно. Но если выяснится, что Александр жил в России по поддельным документам, ему придется отвечать перед судом не только в Эстонии, но и в России.