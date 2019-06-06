МФТИ и IBM обучат кадры для «Норникеля»

Филиал крупнейшего производителя программного обеспечения IBM в Восточной Европе и Азии, Московский физико-технический институт и горно-металлургическая компания «Норильский никель» создадут Центр компетенций по технологии блокчейн.

Соответствующее соглашение подписали руководители организаций на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума-2019 в четверг, 6 июня.

- Технологии, цифровизация ставят перед бизнесом новые вызовы. Наша компания всегда уделяла значительное внимание подготовке кадров, но сейчас, в век, когда мир меняется, это стало особенно важно. Появилась необходимость создать условия для подготовки квалифицированных кадров, – отметил Сергей Батехин, старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норильского никеля».

Он подчеркнул, что в рамках соглашения подготовят магистерскую и аспирантскую программы на базе МФТИ. Студентов будут обучать теории криптовалютных бирж, работе со стейблкоином – криптовалютой, у которой, в отличие, например, от биткоина, есть физический эквивалент в виде валюты или других ценных ресурсов, а также токенизации, с помощью которой ценности – деньги, акции и номера кредитных карт – замещаются токенами, а торговля становится безопаснее.

Более того, Центр будет заниматься исследованием цифровых экосистем и освоением эффективных практик использования информационных технологий в блокчейне, интернете вещей, системах оптимизации, а также разработкой решений для горнорудной отрасли.

– Теснейшее взаимодействие с бизнесом – достижение МФТИ и визитная карточка института, наш козырь. Множество наших выпускников работает в таких уважаемых компаниях, как IBM и «Норникель», поэтому платформа для сотрудничества уже есть. Но информационные технологии перевернули наш институт. Если раньше мы считались передовым физическим вузом, то теперь – ведущим институтом в сфере информационных технологий, – прокомментировал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Он добавил, что абитуриенты очень интересуются программами в сфере IT, поэтому совместная задача вуза и компаний – сделать все в интересах абитуриентов и, как следствие, самих предпринимателей, которые ждут квалифицированных специалистов.

К слову, магистерская программа по направлению «Блокчейн» будет запущена уже осенью 2019 года. Учебные планы для нее есть, и МФТИ готовится к приему студентов. Также вскоре институт сформирует демонстрационную учебную площадку для проведения учебных и научных мероприятий Центра по тематике «Норникеля».

IBM же предоставит Центру доступ к профильным научно-образовательным материалам, а также учебным материалам и сервисам в рамках существующих в корпорации форм поддержки IT-разработчиков.

- Блокчейн, искусственный интеллект и облачные технологии позволяют строить бизнес будущего уже сегодня. В арсенале IBM — несколько сотен проектов по всему миру, связанных с внедрением блокчейна. Спрос на эту технологию будет только расти, поэтому уже сейчас нужно готовить специалистов с необходимыми знаниями и навыками, объединяя наши усилия с такими ведущими компаниями и университетами как «Норникель» и Физтех. Мы готовим молодых людей, которые завтра изменят мир с помощью технологий, — уверена Ирис Джеба, генеральный директор IBM в России и странах СНГ.

К слову, «Норникель» не только обеспечит выплату стипендий студентам и аспирантам совместной программы, но и предоставит молодым ученым свои производственные площадки для исследований.

СПРАВКА

«Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности России, крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля, а также одним из ведущих производителей платины и меди. Более того, компания производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

«Норникель» не только добывает, обогащает и перерабатывают полезные ископаемые, но и занимается их поставкой в более чем 30 стран мира. Производства компании находятся в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, а также в Финляндии, Австралии и даже ЮАР. Ключевой ресурсной базой «Норникеля» является Заполярный филиал на Таймырском полуострове за Полярным кругом.