Татьяна Голикова открыла новые социальные площадки на ПМЭФ-2019

Заместитель председателя правительства России по социальной политике Татьяна Голикова показала журналистам новые социальные пространства фонда Росконгресс на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума-2019. Так, работу 6 июня начали пространства «Доверие», «Здоровое общество», «Лаборатория Инносоциум» и «Территория инноваций».

– Основные национальные цели, поставленные майским указом президента в 2018 году, – это естественный прирост населения, увеличение продолжительности жизни. Поэтому важна работа и со всеми факторами, которые влияют на эти процессы. Это развитие здравоохранения, социалки, образования, – уверена Голикова.

Она подчеркнула, что создание социальных площадок Росконгресса – правильный и разумный шаг, ведь пространства станут дискуссионной площадкой для обмена новыми технологиями и решениями, направленными на увеличение продолжительности жизни и сохранение здоровья россиян.

– Надеюсь, что пространство «Доверие» даст возможность всем заинтересованным людям, включая бизнес, обсуждать темы, которые связаны с продвижением инноваций в социальной сфере, здоровье, науке и образование. Хочется пожелать, чтобы стартующие сегодня пространства стали истинными пространствами и доверия, и здорового общества, – сказала на торжественной церемонии открытия зампред.

Создание социальных площадок Росконгресса – правильный и разумный шаг.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

По словам директора Росконгресса Александра Струглева, создание социальных проектов фонда было продиктовано потребностями как бизнеса, так и общества в целом.

– Мы уверены, что проекты, которые сегодня стартуют здесь, будут развиваться и станут успешными, – отметил Струглев.

А замдиректора фонда Росконгресс и директор фонда «Инносоциум» Елена Маринина рассказала о том, что Росконгресс учредил «Инносоциум» для системной поддержки государственных программ социального развития. Сейчас одна из главных задач социального фонда – инновации для устойчивого развития.

–Сегодня мы открываем сразу несколько новых форматов, в центре которых стоит человек и мир вокруг человека. Наша повестка направлена на поддержку гуманистических начал. Мы надеемся и дальше активно работать в этой сфере, – сказала Маринина.

ДОСЛОВНО

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы и правительства Москвы по вопросам социального развития:

–Легко сказать «здоровая жизнь». Но надо же изменить человека, а это самое сложное. В решении этого вопроса должны быть задействованы все: общество, и работодатели, и государство, причем во всех его сферах, начиная со стройки. Почему со стройки? Если не будет комфортной среды, чтобы заниматься спортом, кататься на велосипеде, вести здоровый образ жизни, то не будет никакого здорового общества. А если не будет социальных институтов и новых проектов, то и эта инфраструктура будет не нужна. Отлично, что открывается площадка, на которой можно поделится мнениями и обменяться идеями.