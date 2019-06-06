4 месяца за 6 грамм: СКА подписал контракт с хоккеистом, получившим срок за кокаин

Подарок от Санта-Клауса

Событие, на первый взгляд, совсем ординарное. После ухода ведущих игроков атаки – Никиты Гусева, Павла Дацюка, Михаила Мальцева и Николай Прохоркин, команде потребовалось усиление. Так в СКА появился Лехтеря. Да, и вообще, хоккеисты из Финляндии - частые гости в армейской команде.

Чем же трансфер нового армейского финна отличается от множества других? Думаете, СКА получил суперигрока? Нет, чудес, как бывший капитан команды «Волшебник» Дацюк, финский хоккеист никогда не показывал. Но всегда был на хорошем счету.

Профессиональную карьеру начинал на родине в «Йокерите» и «Таппаре». Оттуда приехал в Россию, выступал за новосибирскую «Сибирь» и ярославский «Локомотив». В составе национальной сборной Финляндии становился бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и вице-чемпионом мира – 2014. В том же году подался в НХЛ, где выступал сначала за «Сент-Луис», а потом за «Филадельфию». Звезд с неба не хватал, но и ниже определенного уровня не скатывался. Обычная биография хоккеиста-середнячка. Если бы не одно существенное «но».

В этом году форвард умудрился схлопотать уголовный срок! Хоккеисту предъявили обвинения в покупке наркотиков в Финляндии.

Прошлой осенью стало известно, что Йори подозревается в причастности к торговле наркотиками. Лехтеря проходил по масштабному делу с участием 22 человек. Согласно заявлениям полиции, в страну было завезено почти два килограмма кокаина, который распространялся, главным образом, в Тампере и его окрестностях. Цена партии достигала на черном рынке 450 тысяч евро.

Первое судебное заседание по этому делу, на котором сам игрок не присутствовал, прошло 1 января 2019 года. Такой подарочек на Новый год, где роль Санта-Клауса исполнил судья.

$ 4,7 млн – за игру в фарм-клубе

Суд заявил, что хоккеист с июня по июль 2018-го приобрел в ночных клубах Тампере и держал при себе 6 граммов исключительно сильного наркотического вещества, а также пытался купить еще один грамм этого вещества. Первоначально обвинение потребовало приговорить Лехтеря к пятилетнему условному сроку.

– Как я утверждал с самого начала, эти обвинения против меня – ложные, – заявил тогда игрок. – Собираюсь уточнить все детали по данному делу.

В итоге, срок Лехтеря все-таки скостили. Причем, серьезно. На втором заседании суда, в марте, хоккеиста приговорили к «всего лишь» четырем месяцам лишения свободы. Условно. Но, если до 31 декабря 2021-го года у финна опять возникнут какие-либо проблемы с законом, то окажется за решеткой.

Есть и другие подробности. Другой основной фигурант по этому делу указал на Лехтеря во время предварительного следствия, однако на суде хранил молчание. Но присяжные посчитали достоверным рассказ этого фигуранта обвиняемого: в качестве доказательства были представлены телефонные разговоры и переписка между ним и Лехтеря.

Как и на предварительном следствии, Лехтеря категорически отрицал свою вину. Адвокаты подсудимого считают, что их подопечного обвинили без всяких на то оснований. Защита заявила, что не оставит приговор без апелляции.

Естественно, после этого финский хоккеист стал антигероем в Америке. Заокеанская пресса обрушилась на «бедного Йори», требуя от руководства «Филадельфии» досрочного расторжения контракта Лехтеря. Американский клуб тут же поспешил выставить «уголовника» на драфт отказов, но желающих приобрести финна не нашлось. В итоге нападающий был отправлен в фарм-клуб в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), где ему нашли место только в четвертой тройке нападения. А с марта убрали даже и оттуда. При этом деньги по контракту он продолжал получать, как игрок основного состава, и деньги серьезные. За сезон он заработал 4,7 миллионов долларов.

Кокаин в НХЛ

Кстати, кокаин достаточно «популярен» среди игроков НХЛ. Например, можно вспомнить, что обладатель Кубка Стэнли Джаррет Столл из «Лос-Анджелеса» оказался в 2016-м году пойман с этим препаратом и экстази. Его одноклубника по «Кингз» Майка Ричардса «скрутили» с опиодами (разновидность наркотических средств, получаемых из снотворного мака или синтетическим путем) на границе США и Канады летом 2015-го года.

Можно, вспомнить истории со звездами Берье Сальмингом, Грантом Фюром, Бобом Пробертом… Но чаще НХЛ замалчивает эту проблему, чтобы не ронять свой имидж. Если, конечно, в дело не вступает полиция. Как в случае, с Лехтеря.

Теперь финский центрфорвард попытается «перезагрузить» свою карьеру в СКА. Контракт с ним заключен до весны 2020 года.

Забавно, что петербургский клуб уже не первый раз связывается с игроком, имеющим проблемы с правосудием. В 2015-м году армейцы приобрели двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова. У российского хоккеиста отлично складывалась карьера в «Лос-Анджелесе», но все перевернул домашний скандал. Вячеслав толкнул свою сожительницу Марту (сейчас жена). Дама упала, ударившись о телевизионную панель. Соседи, услышав женские крики в доме Войнова, вызвали полицию. Хоккеисту предъявили обвинение в домашнем насилии, приговорили к 90 суткам заключения и к трем годам испытательного срока. Приговор мог быть жестче, но суд учел, что россиянин пошел на сделку со следствием.

После двух месяцев тюряги (срок был уменьшен), за уроженца Челябинска взялась иммиграционная полиция, грозившая арестом и депортацией. Поняв, что спокойные жизни ему в ближайшее время не видать, Вячеслав объявил о досрочном намерении вернуться из США в Россию. Тем более, что НХЛ моментально дисквалифицировала «дебошира». Так защитник оказался в СКА, где провел три сезона, выиграв Кубок Гагарина и золото Олимпиады – 2018. .

Прошлой весной, Вячеслав вернулся в Америку – суд Лос-Анджелеса с него снял обвинения в домашнем насилии. Но Войной прогадал! Право выступать в НХЛ он получит только с зимы следующего сезона – и то после апелляции. Так что вполне возможно, что за СКА Войнов еще поиграет – чтобы окончательно не растерять форму.