Замглавы МИД Михаил Богданов рассказал о предстоящем саммите «Россия-Африка»

Первый в истории российско-африканский саммит пройдет осенью 2019 года в Сочи. Участниками масштабного события станут больше 10 тысяч человек, в числе которых главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

- В ходе пленарных заседаний саммита предусматривается углубленный обмен мнениями по выработке согласованных мер по противодействию терроризму и экстремизму, наркотрафику, трансграничной преступности, - отметил заместитель министра.

Представители двух стран встретятся осенью 2019 года в СочиФото: Олег ЗОЛОТО

Помимо саммита запланировано еще несколько событий. Как отметил генеральный директор компании АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев, это поможет укрепить отношения между странами.

- 2019 год можно справедливо назвать годом Африки и России. Через две недели в Москве пройдет совместная экономическая конференция, - поделился глава РЭЦ. - Сегодня на нее уже аккредитовалось около 1200 африканских участников. К тому же, мы ожидаем около 500 российских компаний. Это будет предметный разговор и конкретные договоренности по железнодорожной инфраструктуре, агропромышленному комплексу и сельхозтехнике, по цифровой экономике, здравоохранению, образованию и других отраслей.