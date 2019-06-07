«Я бы путешествовал вместе с ним»: Иван Ургант примерил на себя образ Пушкина

6 июня Россия отметила юбилей Александра Пушкина. Интерес к его творениям с годами только увеличивается. Судить об этом можно по количеству снятых фильмов, поставленных спектаклей, опер, балетов и мюзиклов. Звезды не смогли остаться в стороне от такого события и выразили поэту слова восхищения.

Карина Разумовская опубликовала в Instagram отрывок из сериала «Смерть Вазир-Мухтара».

karina_razum Несколько секунд в одном кадре с Пушкиным сегодня Александру Сергеевичу исполнилось бы 220 лет А какое ваше любимое произведение именинника? #пушкин #солнцерусскойпоэзии #деньрождения #ненуаче #яжартисткамнеможно P.S. Кадр из сериала Смерть Вазир-Мухтара .

- Несколько секунд в одном кадре с Пушкиным. Александру Сергеевичу исполнилось бы 220 лет. А какое ваше любимое произведение именинника? – спросила у поклонников актриса.

Михаилу Боярскому, например, больше всего нравится «Сказка о рыбаке и рыбке», он всегда ее читал детям, читает и внукам. Глубокая философия, заложенная в этом произведении, подходит для любого возраста. Дом, где живут Боярские, расположен буквально напротив исторического пушкинского адреса наб. реки Мойки, 12.

- Живя напротив Александра Сергеевича, трудно не любить его творчество. Я бы с ним с удовольствием выпил, - сообщил Народный артист России.

Иван Ургант в честь такого события в своем вечернем шоу на Первом канале даже отказался от комментариев о самых заметных событиях в стране и мире. Он просто вышел в студию в образе поэта. С бакенбардами и в котелке.

- Скажут: день рождения у русского поэта, а кто вышел? На некоторых людях бакенбарды выглядят бакенбардами, а на некоторых - пейсами, пошутил телеведущий.

- Пушкин, можно иронизировать или нет, это наше все, он сформировал русский язык в том виде, в каком мы сегодня на нем говорим. Если бы он прожил буквально на несколько лет больше, хотя бы на пять, он застал бы фотографию, и вы поняли, насколько далеко я от него нахожусь в этом образе. А если бы прожил на 80 лет дольше - застал бы гражданскую авиацию и пришел бы в аэропорт, который в будущем будет носить его имя. А если бы Александр Сергеевич прожил на 220 лет дольше, то работал бы на Первом канале, брал интервью у людей и ездил по разным странам, снимал передачи. А я бы путешествовал вместе с ним, - отметил Ургант.

Отец Ивана Андрей Ургант считает также. Он ведь тоже поэт. В его книге «Автопортрет на лошадке» есть такие строки:

Ничего, родная, успокойся,

К прошлому возврата больше нет.

Не такой уж Горький я, и Пушкин,

Не такой уж Тютчев я, и Фет.

- Нам было бы интересно друг с другом, - признался артист.