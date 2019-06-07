2019-06-07T11:32:01+03:00
Звезды

«Я бы путешествовал вместе с ним»: Иван Ургант примерил на себя образ Пушкина

Звезды не забыли про день рождения великого поэта
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Ургант вышел в студию в образе Пушкина. С бакенбардами и в котелке.Ургант вышел в студию в образе Пушкина. С бакенбардами и в котелке.Фото: стоп-кадр с трансляции Первого канала.
Изменить размер текста:

6 июня Россия отметила юбилей Александра Пушкина. Интерес к его творениям с годами только увеличивается. Судить об этом можно по количеству снятых фильмов, поставленных спектаклей, опер, балетов и мюзиклов. Звезды не смогли остаться в стороне от такого события и выразили поэту слова восхищения.

Карина Разумовская опубликовала в Instagram отрывок из сериала «Смерть Вазир-Мухтара».

karina_razumkarina_razum
Несколько секунд в одном кадре с Пушкиным сегодня Александру Сергеевичу исполнилось бы 220 лет А какое ваше любимое произведение именинника? #пушкин #солнцерусскойпоэзии #деньрождения #ненуаче #яжартисткамнеможно P.S. Кадр из сериала Смерть Вазир-Мухтара .
3331 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Несколько секунд в одном кадре с Пушкиным. Александру Сергеевичу исполнилось бы 220 лет. А какое ваше любимое произведение именинника? – спросила у поклонников актриса.

Михаилу Боярскому, например, больше всего нравится «Сказка о рыбаке и рыбке», он всегда ее читал детям, читает и внукам. Глубокая философия, заложенная в этом произведении, подходит для любого возраста. Дом, где живут Боярские, расположен буквально напротив исторического пушкинского адреса наб. реки Мойки, 12.

- Живя напротив Александра Сергеевича, трудно не любить его творчество. Я бы с ним с удовольствием выпил, - сообщил Народный артист России.

Иван Ургант в честь такого события в своем вечернем шоу на Первом канале даже отказался от комментариев о самых заметных событиях в стране и мире. Он просто вышел в студию в образе поэта. С бакенбардами и в котелке.

- Скажут: день рождения у русского поэта, а кто вышел? На некоторых людях бакенбарды выглядят бакенбардами, а на некоторых - пейсами, пошутил телеведущий.

- Пушкин, можно иронизировать или нет, это наше все, он сформировал русский язык в том виде, в каком мы сегодня на нем говорим. Если бы он прожил буквально на несколько лет больше, хотя бы на пять, он застал бы фотографию, и вы поняли, насколько далеко я от него нахожусь в этом образе. А если бы прожил на 80 лет дольше - застал бы гражданскую авиацию и пришел бы в аэропорт, который в будущем будет носить его имя. А если бы Александр Сергеевич прожил на 220 лет дольше, то работал бы на Первом канале, брал интервью у людей и ездил по разным странам, снимал передачи. А я бы путешествовал вместе с ним, - отметил Ургант.

Отец Ивана Андрей Ургант считает также. Он ведь тоже поэт. В его книге «Автопортрет на лошадке» есть такие строки:

Ничего, родная, успокойся,

К прошлому возврата больше нет.

Не такой уж Горький я, и Пушкин,

Не такой уж Тютчев я, и Фет.

- Нам было бы интересно друг с другом, - признался артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На трассе А-120 после лобового ДТП сгорела «Газель»
Гендиректор «Зенита» высказался за продажу пива на стадионах
На Вантовом мосту на полгода ограничили движение грузовиков и снизили разрешенную скорость
Петербург передал полигон «Красный бор» в ведение Минприроды
Из-за репетиции «Алых парусов» в ночь с 8 на 9 июня изменится график разведения мостов
В Агалатово грабители-неудачники пытались выдернуть банкомат тросом
На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве развязки для соединения ЗСД с Витебским проспектом
Метрополитен реконструирует депо «Дачное» за 4,4 миллиарда рублей
Под Приозерском молодой мотоциклист влетел в дерево и погиб
В Красногвардейском районе Петербурга у детского сада гулял полуголый мулат
Турист из Беларуси приехал в Петербург на такси
Сводка ДТП за четверг: На улице Глинки трактор переехал «Шкоду» , а на Крестовском острове подросток на велосипеде сбил 3-летнего мальчика
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 7 июня: до +31 и кратковременные дожди
Итоги всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» подвели на ПМЭФ-2019
Вероника Скворцова рассказала о программе всеобщего лекарственного обеспечения
Ольга Голодец открыла выставку «Неотчуждаемое» на ПМЭФ-2019
Подросток утонул в Финском заливе в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге расплавились трамвайные рельсы
Катар станет страной-гостем ПМЭФ-2020
Роспотребнадзор попросил петербуржцев не купаться в фонтанах
На замену экалаторов на «Чернышевской» потребуется почти 28 миллионов рублей
Центр Санкт-Петербурга будет частично закрыт для транспорта в течение 5 дней
В строительство развязки в Кудрово вложат 700 млн рублей
Необычная пробка длиной 4,7 км зафиксирована в Санкт-Петербурге
Петербург и Калининградская область будут сотрудничать в сфере морских круизов
Дайверы соберут мусор со дна Галерной гавани
Граффити с обнаженными женщинами с картины Рубенса украсило заброшенное здание на Павловском шоссе