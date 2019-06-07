2019-06-07T13:31:12+03:00
Общество

В фонде «Старость в радость» уверены: делать добро просто

Во время благотворительной акции удалось собрать более 450 единиц продукции для ухода за подопечными домов престарелых
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Фото предоставлено фондом "Старость в радость".Фото предоставлено фондом "Старость в радость".
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Забота о пожилых людях, оставшихся без попечения родственников, уже прочно вошла в жизнь тысяч россиян, регулярно оказывающих помощь домам престарелых. При этом для благотворителей не всегда очевидно, в чем именно нуждаются подопечные домов престарелых. Но это точно знают в фонде «Старость в радость», который в мае 2019 года в рамках четвертой благотворительной акции «Ваша любовь – в вашей заботе», организованной совместно с компанией Essity собрал более 450 единиц продукции для ухода при недержании. Эти дары получат нуждающиеся в них бабушки и дедушки 8 домов престарелых Московской, Ленинградской, Тульской и Новосибирской областей.

В рамках ежегодной благотворительной акции «Ваша любовь – в вашей заботе» фонду «Старость в радость» удалось собрать более 450 единиц продукции для ухода при недержании. На протяжении трех недель любой желающий мог прийти в один из 38 участвующих в акции гипермаркетов, купить товар в категории «Уход при недержании» и опустить его в специальный благотворительный бокс. За логистику всех пожертвованных товаров из благотворительных боксов на временные склады для их последующей передачи в дома престарелых отвечала компания Essity, идейный вдохновитель акции и друг фонда «Старость в радость».

Организаторы акции выражают свою искреннюю благодарность всем участникам акции и надеются на продолжение доброй традиции, напоминая, что ваша любовь – в вашей заботе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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