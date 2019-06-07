«Твои слова как пицца, толстеет ягодица»: новые синглы Ольги Бузовой и Сергея Шнурова уличили в плагиате

На днях группировка «Ленинград» выпустила новый музыкальный клип «i_$uss», а певица Ольга Бузова ролик на песню «Водица». Оба произведения набрали в Сети миллионные просмотры, но нашлись бдительные критики, которые узрели в них сходство с ранее выпущенными западными работами.

- Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи. Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое, - написала в Facebook журналистка Ольга Бешлей.

Комментарии к клипу Ольги Бузовой в основной массе негативные. Песню Оли назвали «зубодробительной песенкой», «тупым набором слов». Кто-то даже попытался переписать оригинальный текст: «Твои слова водица, так не годится, ты разводил умело, но я не хотела разводиться». В итоге получилось: «Твои слова как пицца, толстеет ягодица, ну как же было можно безумно так влюбиться».

Jennifer Lopez - El Anillo (Official Video).

В целом творение Бузовой очень напомнило зрителям клип Дженнифер Лопес El Anillo. Антураж, костюмы, танцы, да и сама композиция.