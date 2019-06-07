«Авто Премиум» организует экскурсию по Петербургу с Александром Друзем

14 июня 2019 года запланирована очередная экскурсия по Санкт-Петербургу в рамках авторского проекта группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум». Известные с детства достопримечательности ключевой артерии Петербурга откроются экскурсантам с нового ракурса – глазами известного петербуржца Александра Друзя. Александр Абрамович расскажет малоизвестные истории и поделится неожиданными фактами об архитекторах и их творениях, а также о людях, бывавших и живших здесь в далеком и недавнем прошлом.

Маршрут стартует на Кирпичном переулке и завершится на Невском, 88, в ресторане «Сафьян» @safianrest, где группу ждет легкий ужин в русском стиле.

Опорными точками маршрута станут Дом Вавельберга, Строгановский дворец, Дом компании «Зингер», Большой Гостиный двор, магазин купцов Елисеевых, дворец Белосельских-Белозерских и Дом Актера. Каждая локация имеет собственную интересную историю и в разные годы пережила свой звездный час.

Для знатока будет организован трансфер на автомобиле ŠKODA KODIAQ. Экспозиция ŠKODA разместится и в точках старта и финала маршрута. В финальной локации – в ресторане «Сафьян» гости смогут поужинать, поделиться впечатлениями и получить автограф Александра Друзя вместе с его книгой, ставшей в Санкт-Петербурге бестселлером.

Также все желающие смогут получить консультации по автомобилям ŠKODA и записаться на тест-драйв любой модели в дилерские центры «Авто Премиум».

Финальная точка маршрута - ресторан «Сафьян», расположена в дворовом комплексе дома О. П. Кушелевой. Именно здесь в 1903 году размещалась редакция журнала «Новый путь», возглавляемая Д.Мережковским и З.Гиппиус. В числе авторов журнала были В.Брюсов, К.Бальмонт, А. Белый. В нём впервые были опубликованы стихи Александра Блока. В 1913-1918 годах здесь базировалась редакция журнала «Новый Сатирикон». В дворовом корпусе находился и кинотеатр, в котором в 1980 году впервые начали демонстрировать стереофильмы.

Протяженность пешеходного маршрута по Невскому проспекту — чуть больше 2 км.

Это вторая экскурсия из серии проекта «Петербург, Ленинград, Петроград», стартовавшего в апреле 2019 года. До конца года дилеры группы «Авто Премиум» планируют организовать еще нескольких пешеходных и комбинированных экскурсионных маршрутов в сопровождении не менее интересных экскурсоводов.

Автомобилями проекта выступят все модели ŠKODA, каждая из которых украсит профиль Северной столицы.

Партнер проекта - фотопортал GEO.PRO, организующий профессиональную фото и видеосъемку самых интересных событий в Санкт-Петербурге.

Справка

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За Iместо в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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