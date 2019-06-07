«Жена - удача моей жизни»: Игорь Корнелюк рассказал об изменах по молодости лет

Известный российский музыкант, певец и композитор Игорь Корнелюк женился очень рано. Ему было всего 19 лет. Тогда он учился на композиторском отделении Ленинградской консерватории, а его единственная будущая жена Марина на дирижерско-хоровом.

- Однажды Марина подошла ко мне и сказала, что нам нужно поговорить. Так до сих пор и не знаю, о чем она хотела тогда поговорить. Но мы оба влюбились и поженились. Вскоре на свет появился сын Антон. Я очень не высыпался. Засыпал прямо в метро, на парах. Стипендии на жизнь не хватало. Я брал деньги в долг и записывал песни. Дома появлялся нечасто, но Марина ко всему относилась с пониманием, - рассказал артист в эфире программы «Судьба человека» на канале Россия 1.

Игорь Корнелюк - Билет на балет.

По его словам, звездная болезнь - это реальная болезнь, ее испытывают без исключения все, кто получил порцию известности. Только у одних обострение проходит быстро, а у других может растянуться на всю жизнь. Его скрутило в апреле 1988-го сразу после прямого эфира «Музыкального ринга», правда, ненадолго. Когда началась гастрольная жизнь, началось и всякое другое…

- Всякое было. Долгие гастроли, гостиничная жизнь, пьянки, поклонницы - все это искушает. Мне хотелось новых впечатлений, эмоций. Марина у меня умница. Ко всему адекватно относилась и скандалов никогда не устраивала. Серьезных измен почти не было, - сообщил композитор.

У Игоря Корнелюка есть жена и 38-летний сын.Фото: Артем КИЛЬКИН

Осознание совершенных ошибок пришло позднее, но музыканту до сих пор стыдно за них. Он даже обращался за помощью к духовному отцу, разговаривал с ним по поводу своих измен.

- Решение жениться на Марине, было самой большой удачей в моей жизни, - подвел итог Корнелюк.

Напомним, сыну Корнелюка Антону сейчас 38 лет. Внуками своих родителей он пока не обеспечил.