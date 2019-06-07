Бассейн и диета: Как в Ленинградском зоопарке животные спасаются от аномальной жары

Жара в Петербурге не спадет до самого конца выходных. От аномально высоких температур страдают все – и люди, и звери, и птицы.

spbzoopark Спа-процедуры для белых медведей Услада всегда с нетерпением ждёт смены воды в бассейне, потому что очень любит нежиться под прохладным фонтаном

А вот питомцам Ленинградского зоопарка никакое пекло не страшно. Знойными деньками многие из них, наоборот, наслаждаются – благо, условия такие, что можно только позавидовать.

К жаркому лету – готовы!

- У каждого из наших постояльцев есть свои собственные отдельные домики, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка. – Там всегда тень и прохладно. Поэтому животные сами могут выбирать, где им комфортнее.

Да и вообще – «братья наши меньшие» куда лучше адаптируются к переменам погоды, чем люди. Например, гости из страны вечных морозов - белые медведи - к лету заметно худеют: избавляются от толстой жировой прослойки, которая не дает им замерзнуть зимой.

Белая медведица Хаарчаана по поводу жары не особенно беспокоится. В ее распоряжении - целый бассейн с прохладной водой. Фото: Ленинградский зоопарк

- Если говорить конкретно о наших медведицах – а их у нас, напомним, две, - уточнил наш собеседник. – То они у нас привычные. Услада, например, живет в зоопарке уже больше 20 лет, жаркое лето для нее не в новинку. Хаарчаана приехала к нам чуть больше года назад из Якутии, из города Орто-Дойду. Там температура плюс 25 и выше в июне, июле и августе – тоже явление не редкое.

К тому же у медведиц есть бассейны, где они с удовольствием купаются и резвятся. Воду в бассейнах меняют каждую неделю – чтобы не портилась и не нагревалась под солнцем.

spbzoopark Обед нильского крокодила Тотоши - захватывающее зрелище

Солнце, тортик и вода

Конечно, из рациона Услады и Хаарчааны никуда не делись и знаменитые «ледяные торты». Делают их так: в большой емкости смешивают свежую рыбу, вареную свеклу, морковь и кусочки фруктов, а потом добавляют воды и на день-два убирают в холодильник. Но это, подчеркивают специалисты, «угощение выходного дня», а не «лекарство от зноя». Да и вряд ли огромного медведя охладит «тортик» весом в четыре-пять килограмм.

Вот так выглядит ледяной тортик. Фрукты, лед и рыба - необычное сочетание, не так ли? Фото: Ленинградский зоопарк

Ну а главным спасением от летнего зноя остается прохладная, чистая и свежая вода. Когда наступают жаркие деньки, сотрудники зоопарка стараются менять ее у питомцев как можно чаще. А в некоторых вольерах – например, у диких кошек – из шланга поливают полы.

- Еще одно летнее новшество – специальная диета, - пояснили в пресс-службе. – Например, обезьянам мы даем больше сочных фруктов, чтобы восполнить потерю влаги.

Ну а кому-то жара и вовсе за счастье. Лемуры, например, специально выбирают самый жаркий уголок в вольере и с удовольствием подставляют солнцу пушистые пузики. Вот уж кому действительно жить хорошо.