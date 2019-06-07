«Мы не понимаем, за что огребаем»: У 64 пилотов отбирают право на полеты после авиакатастрофы в Подмосковье

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье, где погибли 71 человек, произошло 11 февраля 2018 года. Вторым пилотом судна был выпускник Южно-Уральского государственного университета Сергей Гамбарян. ВУЗ обучал пилотов на аэрокосмическом факультете с тренировками в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа» и созданном на его базе частном профессиональном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации». Во время проверки выяснилось, что заведение не имело сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Сразу же после этого Росавиация выпустила приказы об аннулировании свидетельств еще 64 пилотов, которые учились в одни годы с Сергеем Гамбаряном. Из них около 40 выпускников, по данным "КП-Петербург", были действующими летчиками со всей страны.

Сейчас каждый из них отстаивает свое право сидеть за штурвалом. Среди них есть и пилоты, работавшие в Петербурге. Один из них – близкий друг Сергея Гамбаряна до сих пор остается пилотом по разрешению суда. Представители Фемиды еще не поставили точку в его споре за право летать.

Командир воздушного судна на условиях анонимности рассказал «КП», что сейчас происходит с челябинскими выпускниками и почему не стоит делать выводы относительно причин крушения самолета «Саратовских авиалиний».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/639412" frameborder="0"></iframe> МЧС России расширило зону проведения поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148.

«МЫ ВЫИГРАЛИ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ СУДОВ»

- Я челябинский выпускник, по судебному разрешению продолжаю являться командиром воздушного судна в крупной авиакомпании, - пояснил «КП-Петербург» пилот. - Я не говорю, что выпускники нашего вуза - джентльмены на белых конях. Но мне непонятно, почему до завершения официального расследования катастрофы Ан-148 кто-то называет виновным в гибели и крушении Сергея Гамбаряна? Я знал Сергея Арсеновича лично. От этого мне обидно вдвойне. Мы летали с ним вместе в соседних группах, обсуждали посадки, заходы.

Сергей Гамбарян, по словам друга, был потомственным пилотом и опытным летчиком.

- Да, он был бортпроводником раньше, но это нормально, - поясняет друг Гамбаряна. - Если человек, освоив программу, прошел квалификационную проверку и ответил требованиям законодательства. Какие могут быть в этой ситуации проблемы? У него отец летчик – заслуженный пилот. Я не знаю, как он от инфаркта еще не шлепнулся. Конкретно имена виновных не названы. Но саратовский самолет стал спусковым крючком, после которого челябинских выпускников стали добивать.

Выпускников ЮУрГУ лишают права летатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дела пилотов об отзыве лицензии сейчас рассматриваются в судах всех уровней инстанций. В том числе в Верховном суде, в котором эксперт, по словам пилота, заявил о невиновности Гамбаряна.

- Один из руководителей Ространснадзора во время слушания одного из дел наших лишенцев, выступая как привлеченный эксперт, в Верховном суде однозначно сказал, что в процессе выполнения этого полета выпускник Гамбарян действовал правильно и в соответствии с развивающейся ситуацией, - утверждает друг Гамбаряна. - Но ему не хватило сил перебороть на штурвале капитана судна. И это явилось причиной катастрофы. Это было сказано под протокол. Есть аудиозапись.

(Стоит заметить, что версия причин крушения самолета Следственного комитета такова:

"Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость" - прим.ред.).

Характеристики самолёта Ан-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Что же касается Гамбаряна, то его квалификацию пилота ранее уже проверяли. Он был в числе пилотов, которые попали под ревизию после катастрофы самолета в Казани в 2013 году.

- Там было написано что свидетельство пилота Гамбаряна соответствует всем требованиям, - продолжает друг пилота. - На нас сейчас клевещут, что все иски пилотов суд отклонил. Но это не так. Я сам сейчас нахожусь в судебном процессе. Кроме 40 пилотов наших годов выпуска судятся еще и плюс около 150 выпускников «ЧелАвиа» и челябинского летного училища. Мы все в разных инстанциях, но я могу сказать, что около 60 процентов судов мы выигрываем. В этом деле большую роль сыграл Верховный суд РФ, который написал в своем определении, что нужно провести экспертизу и сравнить программы обучения в Челябинске и других летных вузах. Сейчас эта экспертиза проводится.

«ПИЛОТЫ НАЧИНАЮТ УЕЗЖАТЬ ЗАГРАНИЦУ»

Самая же ожесточенная судебная битва сейчас идет в Челябинске, где транспортная прокуратура подала иски к самому Южно-Уральскому госуниверситету о признании его обучения незаконным.

- Я участвую в этом суде как третье лицо, - поясняет пилот. - 10 июня будет очередное заседание. Это энергетический нерв всего противостояния. Если иск от транспортной прокураторы в отношении университета развалится, то все остальное окажется безосновательным. Почему возникли претензии к вузу в Челябинске? Потому что он подчиняется не Росавиации, а Минобразования. Это большой порядочный государственный, градообразующий для Челябинской области вуз, а его пинают как шавку.

МАК продолжает расследовать причины ЧПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего, по словам пилота, лицензии были аннулированы у более 200 летчиков.

- У суда есть документы, что модель обучения в челябинском вузе допустима, но началась какая-то вакханалия, - поясняет пилот. - Чтобы вы знали, обучение на пилота – это большие деньги. Пилот первого класса – это 5 миллионов рублей, средний профиль – два-три миллиона рублей. Люди, которые тратят такие деньги, максимально мотивированы работать и работать профессионально. Мы всю жизнь свою поменяли. Мы готовы и способны принимать трудные решения. Но сейчас занимаются уничтожением отечественной авиации. Потому что сотни пилотов разочаровываются. Люди начинают искать себя заграницей. Двое уже уехали в Израиль. То, что происходит, несправедливо. Мы не понимаем, за что огребаем по полной. За то, что кто-то когда-то что-то не согласовал?

«НАШ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ НЕ ХУЖЕ»

Еще один бывший петербургский пилот – выпускник челябинского вуза – уже отстранен от полетов.

- Вот зачем нас было лишать без суда и следствия возможности летать? - недоумевает летчик Александр Ш. – Плачут, что пилотов не хватает, и тут же лишают хороших специалистов права честно трудиться на благо авиации. Есть забавная история, выложены два приказа подряд. Сначала приказ о лишении 30 пилотов свидетельств, а следом приказ об увеличении квот для приема иностранных пилотов...

Разбившийся самолёт Ан-148 "Саратовских авиалиний" за неделю до трагедии. ФОТО предоставлено "КП"

По словам Александра, уровень подготовки челябинских пилотов не хуже остальных.

- Никто не скажет о нас плохого, уровень подготовки очень высокий, учили по современным стандартам и налет у нас был честный, летали минута в минуту, опять же в отличие от многих, - поясняет Александр. - Выводы делайте сами.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Список погибших в крушении самолета АН-148 в Подмосковье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вина пилотов или сбой техники: почему во время крушения Ан-148 не работал обогрев приборов

В Москве продолжается расследование крушения летевшего в Орск самолета Ан-148, в котором погибли 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Специалистам все-таки удалось «вскрыть» поврежденный в авиакатастрофе второй «черный ящик» - речевой самописец. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета уже приступили к работе с этим аудио. Источники сообщают, что записи переговоров пилотов подтверждают версию, которая появилась после расшифровки параметрического самописца (он фиксирует работу «техники») (подробности)

Официальная версия крушения АН-148 в Подмосковье: пилоты видели на датчиках «заниженную» скорость и пытались ее увеличить

Стали известны предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета о причинах крушения Ан-148 в Подмосковье. Во вторник, 13 февраля, специалисты МАК завершили расшифровку параметрического бортового самописца с Ан-148. Того, который фиксирует в полете показания техники. Причиной катастрофы, по всей видимости, стало неверное представление пилотов о скорости воздушного судна. (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Могло ли обломки Ан-148 разбросать в радиусе километра, если взрыв случился только после падения

В истории с крушением пассажирского Ан-148 в Подмосковье версию о теракте отвергли практически сразу. Сначала сообщили, что на обнаруженных фрагментах самолета следов взрывчатки не нашли. Затем с официальным заявлением выступил Следственный комитет (а в расследовании сейчас участвуют около сотни сотрудников СК): «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета». Тем не менее, в соцсетях время от времени всплывают конспирологические версии о теракте (подробности)