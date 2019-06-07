Роскошные красотки: Кто засветился на форуме ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге

Похоже, Санкт-Петербургский экономический форум перерос статус просто важного события для страны, став еще и главным светским мероприятием, куда любой ценой хотят попасть все. Среди участников замечены не только политики и бизнесмены в строгих костюмах, в Экспофоруме также были звезды ТВ-шоу, популярные блогеры, инстаграммщицы, финалистки конкурса «Мисс Россия» и просто красавицы в нарядах красного цвета. Почему-то они все как одна выбрали именно этот цвет. «Комсомолка» пролистала инстаграмм, который сейчас просто завален снимками с ПМЭФ, и выбрала самых ярких дам на этом событии. Итак, начнем.

lizavetsz Елизавета Студеникина

На форум пришли деловые цыпы, как они сами себя называют. К примеру, вот пост петербурженки Елизаветы Студеникиной.

alyatiffany Аля Тифани

Эту жгучую брюнетку невозможно было не заметить на форуме. Фитнесс-блогер, эксперт по еде и здоровью Аля Тифани демонстрировала на себе, как работают ее практики. Черное платье на точеной фигуре подчеркивало все изгибы.

lavie_model Виктория Афанасьева

Виктория Афанасьева – не просто модель, а десятка «Мисс Россия 2014». В сторис она сообщает, что «четыре дня мой образ неизменен. Роковой красный». Она работала в качестве сопровождения стенда «Уралкалий». В своем посте рассказала подробности о том, как для украшения стенда применили 100 тысяч настоящих живых роз.

ryzhkova_asya Анастасия Рыжкова

Осторожно, Вика! Молодые модели на пятки уже наступают, скоро и про тебя забудут. Посмотрите, какие девушки принимают участие в конкурсе «Петербургская краса». Взять бы хотя бы Анастасию Рыжкову. Достойная смена. И, кстати, тоже в красном.

aizeltrudel Айзел Трудель

Внучка премьер-министра советского Азербайджана, дочь дипломата, сейчас Айсель Трудель бизнесвумен и хозяйка модной горы. У нее в подругах весь цвет светской тусовки от продюсера Билана Яны Рудковской до жен олигархов. На форум она приехала не отдыхать. Сразу после пленарной сессии она провела заседание «Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на внутреннем и внешнем рынках». Важная миссия: «обсудить экономический потенциал российских дизайнеров на внутреннем и внешнем рынках, задачи Фонда Моды в работе, направленной на снятие барьеров и развития индустрии моды на внутренних и внешних рынках» - написала она сама у себя на странице.

emiliyavishnevskaya Эмилия Вишневская

Еще одна роскошная красотка - Эмилия Вишневская, основатель бренда EMIVI, дизайнер, входит в рейтинг Forbes. Ее бутики расположены в самых дорогих магазинах – ЦУМ, ГУМ, ДЛТ не меньше. Она персонаж далеко не самый интересный для сплетниц. Но в каком бы обзоре она не была, все сводится к одному вопросу - сколько ей лет? или ... «я старею , а ей все 29» и все в таком духе. И правда, выглядит она шикарно. А вы как думаете, сколько ей?

abilevskaya Анна Билевская

Очередная звезда модной индустрии Анна Билевская. Бизнесвумен, сооснователь бренда одежды, как раз приехала поработать. Она представила на форуме свое детище и похвасталась коллекциями.

allure500 Елена Шевченко

Бизнесвумен рулят! Петербургские предприниматели явно подготовились к наплыву гостей в эти дни. Вот и хозяйка ресторанов «Метрополь» Елена Шевченко тоже. Вместе с тем, она успевает не только контролировать, как проходят встречи в ее заведении, но и на светские мероприятия ходит.

veradegtyareva Вера Дегтярева

Мамаблогер Вера Дегтярева тоже на форуме. Молодая женщина объехала 40 стран с малышом, в своем инста рассказывает как раз об этом. Правда, какие задачи она решала на форуме, неизвестно. В сторис она поделилась со своей 170-тысячной армией подписчиков, как проходили вечеринки по случаю форума.

djuma_mugutdinova Джума Амангулова

Джума Амангулова. Популярная дагестанская исполнительница, которая пробовала себя в роли телеведущей, а теперь многодетная мать еще и пишет тексты. Зачем приехала на форум, не сообщает.

А к чему все это? В соцсетях сейчас шушукаются, что те дамы, которые пока не состоялись, приехали на форум совсем не по работе. А для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Правда это или нет, кто знает.