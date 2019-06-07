2019-06-07T18:52:07+03:00
Общество

Роскошные красотки: Кто засветился на форуме ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге

Инстаграм завален фото со светских тусовок и променада на Пулковском шоссе, мы решили познакомить вам с героинями поближе [фото]
Алена ЧИЧИГИНА
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Роскошные красотки: Кто засветился на форуме ПМЭФ-2019 в Санкт-ПетербургеРоскошные красотки: Кто засветился на форуме ПМЭФ-2019 в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Похоже, Санкт-Петербургский экономический форум перерос статус просто важного события для страны, став еще и главным светским мероприятием, куда любой ценой хотят попасть все. Среди участников замечены не только политики и бизнесмены в строгих костюмах, в Экспофоруме также были звезды ТВ-шоу, популярные блогеры, инстаграммщицы, финалистки конкурса «Мисс Россия» и просто красавицы в нарядах красного цвета. Почему-то они все как одна выбрали именно этот цвет. «Комсомолка» пролистала инстаграмм, который сейчас просто завален снимками с ПМЭФ, и выбрала самых ярких дам на этом событии. Итак, начнем.

lizavetszlizavetsz
Елизавета Студеникина
96 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

На форум пришли деловые цыпы, как они сами себя называют. К примеру, вот пост петербурженки Елизаветы Студеникиной.

alyatiffanyalyatiffany
Аля Тифани
26 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Эту жгучую брюнетку невозможно было не заметить на форуме. Фитнесс-блогер, эксперт по еде и здоровью Аля Тифани демонстрировала на себе, как работают ее практики. Черное платье на точеной фигуре подчеркивало все изгибы.

lavie_modellavie_model
Виктория Афанасьева
63 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Виктория Афанасьева – не просто модель, а десятка «Мисс Россия 2014». В сторис она сообщает, что «четыре дня мой образ неизменен. Роковой красный». Она работала в качестве сопровождения стенда «Уралкалий». В своем посте рассказала подробности о том, как для украшения стенда применили 100 тысяч настоящих живых роз.

ryzhkova_asyaryzhkova_asya
Анастасия Рыжкова
132 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Осторожно, Вика! Молодые модели на пятки уже наступают, скоро и про тебя забудут. Посмотрите, какие девушки принимают участие в конкурсе «Петербургская краса». Взять бы хотя бы Анастасию Рыжкову. Достойная смена. И, кстати, тоже в красном.

aizeltrudelaizeltrudel
Айзел Трудель
945 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Внучка премьер-министра советского Азербайджана, дочь дипломата, сейчас Айсель Трудель бизнесвумен и хозяйка модной горы. У нее в подругах весь цвет светской тусовки от продюсера Билана Яны Рудковской до жен олигархов. На форум она приехала не отдыхать. Сразу после пленарной сессии она провела заседание «Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на внутреннем и внешнем рынках». Важная миссия: «обсудить экономический потенциал российских дизайнеров на внутреннем и внешнем рынках, задачи Фонда Моды в работе, направленной на снятие барьеров и развития индустрии моды на внутренних и внешних рынках» - написала она сама у себя на странице.

emiliyavishnevskayaemiliyavishnevskaya
Эмилия Вишневская
674 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

Еще одна роскошная красотка - Эмилия Вишневская, основатель бренда EMIVI, дизайнер, входит в рейтинг Forbes. Ее бутики расположены в самых дорогих магазинах – ЦУМ, ГУМ, ДЛТ не меньше. Она персонаж далеко не самый интересный для сплетниц. Но в каком бы обзоре она не была, все сводится к одному вопросу - сколько ей лет? или ... «я старею , а ей все 29» и все в таком духе. И правда, выглядит она шикарно. А вы как думаете, сколько ей?

abilevskayaabilevskaya
Анна Билевская
63 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Очередная звезда модной индустрии Анна Билевская. Бизнесвумен, сооснователь бренда одежды, как раз приехала поработать. Она представила на форуме свое детище и похвасталась коллекциями.

allure500allure500
Елена Шевченко
180 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Бизнесвумен рулят! Петербургские предприниматели явно подготовились к наплыву гостей в эти дни. Вот и хозяйка ресторанов «Метрополь» Елена Шевченко тоже. Вместе с тем, она успевает не только контролировать, как проходят встречи в ее заведении, но и на светские мероприятия ходит.

veradegtyarevaveradegtyareva
Вера Дегтярева
5898 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мамаблогер Вера Дегтярева тоже на форуме. Молодая женщина объехала 40 стран с малышом, в своем инста рассказывает как раз об этом. Правда, какие задачи она решала на форуме, неизвестно. В сторис она поделилась со своей 170-тысячной армией подписчиков, как проходили вечеринки по случаю форума.

djuma_mugutdinovadjuma_mugutdinova
Джума Амангулова
179 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Джума Амангулова. Популярная дагестанская исполнительница, которая пробовала себя в роли телеведущей, а теперь многодетная мать еще и пишет тексты. Зачем приехала на форум, не сообщает.

beautifulliarrrrrrrbeautifulliarrrrrrr
#пмэф2019
4 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А к чему все это? В соцсетях сейчас шушукаются, что те дамы, которые пока не состоялись, приехали на форум совсем не по работе. А для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Правда это или нет, кто знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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