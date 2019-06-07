2019-06-07T17:23:03+03:00
Общество

Ижорские заводы посетила делегация ЮНИДО

Почетные гости высоко оценили возможности и технологический потенциал предприятия
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Ижорские заводы посетила делегация ЮНИДО во главе с генеральным директором ЮНИДО господином Ли Йонгом. Фото из личного архива.Ижорские заводы посетила делегация ЮНИДО во главе с генеральным директором ЮНИДО господином Ли Йонгом. Фото из личного архива.
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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, посетила делегация ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) во главе с генеральным директором ЮНИДО господином Ли Йонгом. В ходе визита генеральный директор Ижорских заводов Юрий Степанович Гордиенков провел для представителей ЮНИДО экскурсию по сварочно-сборочному цеху.

Гости ознакомились с производственными мощностями предприятия, узнали о ходе реализации ответственных проектов для атомной энергетики, нефте- и газопереработки, а также для освоения добычи полезных ископаемых на шельфе.

Кроме того, в рамках визита состоялось рабочее совещание, на котором генеральный директор ПАО ОМЗ Дмитрий Борисович Воробьев рассказал гостям о богатом опыте и широкий возможностях предприятий Группы ОМЗ по изготовлению уникального оборудования для различных отраслей промышленности.

Представители ЮНИДО высоко оценили возможности и технологический потенциал Ижорских заводов, а также высокую культуру производства и значительные темпы инновационного развития предприятий Группы ОМЗ.

СПРАВКА

Ижорские заводы - одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы - это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.

Елена Балоболова

ИСТОЧНИК KP.RU

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