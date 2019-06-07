В "Люксор Континент" приедут настоящие люди в черном!
Прошло 22 года с момента выхода первого фильма о суперсекретном правительственном подразделении, контролирующего пребывание пришельцев на планете Земля и вот они снова возвращаются.
12 июня в прокате стартует продолжение знаменитой франшизы. В честь этого события в "Люксор Континент" приедут настоящие люди в чёрном!
Приглашенные гости мероприятия - победители всероссийского конкурса на лучший косплей и декорации в номинации "Креативный подход", с которыми каждый гость праздника сможет сделать фотографию. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.
Сбор гостей в 19:00
Начало показа: 20:00
Билеты можно приобрести на сайте или в кассе кинотеатра.
ТРК "Континент", ст. м. "Бухарестская", Бухарестская ул., 30/32, 3 этаж
ИСТОЧНИК KP.RU