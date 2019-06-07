Группа АИГЕЛ выпустила клип на новую песню «Четкий»

АИГЕЛ выпустили новый трек и клип «Чёткий». Сюжет клипа рассказывает о «четком пацане», который в одиночестве празднует свой день рождения в огромном ресторане. Веселить его пытается шут-полицейский, но выходит только у «Аигел». Режиссером клипа выступил Илья Соловьев – он же снимал с группой «Татарина».

Айгель Гайсина, АИГЕЛ о новом треке и клипе:

«В этой песне изначально было в 3 раза больше текста, она была злая, за полтора года я из неё вычистила потихоньку весь смысл и стала она, на мой взгляд, прикольная.

В 2013 я приезжала в Питер с другой группой и выступала у Данилы Холодкова в баре, я его не знала, не знала, что он музыкант. А после отъезда увидела на чьем-то любительском видосе концертном, как он танцует на сцене. Короче, меня эти танцы поразили в самое сердце навсегда, и когда через 6 лет Илья Соловьев сказал, что хочет танцующий клип и прислал нам сценарий, я сразу предложила позвать Данилу.

Когда мы уже все отсняли, управляющая рестораном, в котором мы снимали, рассказала, что накануне съёмок у них внезапно стал сыпаться зал - глаз в потолке потух, ещё что-то там произошло и они бегали все чинили в панике, хозяину она предлагала священника позвать, мол чертовщина творится какая-то, слишком много ресторан повидал на своём веку сатанинского веселья. И вот когда Илья стал снимать сцену с попом, работники ресторана офигели от такого совпадения, все снимали дружно сториз, типа вчера задумались позвать священника, сегодня вот вам пожалуйста священник. Короче, Илья Соловьев почистил ауру месту, а место совершенно сумасшедшее конечно, суперколоритное».

АИГЕЛ Четкий // AIGEL Сhiotkiy.

Ближайшие выступления АИГЕЛ: 6 июля на фестивале БОЛЬ и 7 июля на Tinkoff STEREOLETO.