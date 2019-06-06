Определены финалисты Федеральной премии Urban Awards 2019

Оргкомитет Федеральной премии рад назвать финалистов Urban Awards 2019. Во время приема заявок проверялась проектная документация. После этого анкеты участников более двух недель изучались экспертами. Кроме этого, каждый из заявленных проектов прошел исследование через автоматическую онлайн-систему премии Urban Awards.

Она выставляет баллы на основе данных из заполненной анкеты номинанта. Готовые жилые комплексы (срок сдачи которых запланирован до конца II квартала 2019 года), претендующие на победу в номинациях «Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга», «Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга», «Жилой комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга», «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области» были проинспектированы экспертами очно в рамках выездных мероприятий.

В список финалистов Urban Awards 2019 вошли:

Санкт-Петербург

Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга

Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга

Лучший комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Санкт-Петербурга

Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Ленинградская область

Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области

Регионы

Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса

Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса

Лучший региональный комплекс апартаментов

Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса

Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса

Лучший региональный жилой комплекс элит-класса

Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса

Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)

Общие номинации

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Комплекс года с лучшей архитектурой Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры

Региональный комплекс года с лучшей архитектурой

Финальное голосование членов жюри состоится 11 июня в офисе Независимого Консультанта премии фирмы PwC. 40 экспертов определят лидеров в каждой номинации, которые достойны того, чтобы получить награды Urban Awards 2019. Но имена победителей станут известны только 27 июня на торжественной церемонии. Билеты на участие в ней можно приобрести по ссылке ниже.

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