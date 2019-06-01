2019-06-07T17:45:20+03:00
Досуг

Михаил Ефремов. «Чапаев и Пустота» в ДК Ленсовета

7 июня зрители увидят культовый спектакль по культовой книге Виктора Пелевина
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Чапаев и пустотаЧапаев и пустота
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«Чапаев и Пустота» - один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 15 лет пользуются невероятным успехом у публики. Непредсказуемый Михаил Ефремов в роли Чапаева, виртуоз Михаил Крылов – Петр Пустота, харизматичный Гоша Куценко – Котовский, молодые и талантливые Мария Козакова и Екатерина Смирнова в роли Анки-пулеметчицы и брутальный красавец Павел Сборщиков – Сердюк. Несомненно, это как раз тот случай, когда сумма всех слагаемых больше, чем каждый актер по отдельности.

Зритель оказывается между двумя мирами, в одном из которых - герой-комдив Василий Иванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться в целесообразности всего происходящего во вселенной, а в другом – пациент психиатрической лечебницы пребывает в мире своих сюрреалистических грёз. В невероятную игру включаются и другие «психи»: бородатый мужчина представляет себя Просто Марией и ходит на свидания с Арнольдом Шварценеггером, а группа больных во главе с Котовским «объедается грибами в поисках вечного кайфа».

Несмотря на кажущуюся бесшабашность сюжета, «Чапаев и Пустота» - спектакль философский, пронзительно грустный и, при этом, невероятно смешной и современный. Звездам театра и кино Михаилу Ефремову и остальным, задействованным в постановке актерам, удается филигранно объединить все эпохи, в которых разворачиваются события, - гражданскую войну, современную психушку и великую Пустоту, в которую, наконец, уходят герои…

Автор романа – Виктор Пелевин, режиссер – Павел Урсул.

Действующие лица и исполнители:

ЧАПАЕВ – Михаил Ефремов,

ПЕТЬКА ПУСТОТА – Михаил Крылов,

КОТОВСКИЙ – Михаил Полицеймако,

СЕРДЮК – Павел Сборщиков,

АНКА – Мария Козакова / Екатерина Смирнова,

ПРОСТО МАРИЯ – Владимир Майсурадзе,

САНИТАР – Тимофей Савин.

Начало в 19.00. Билеты от 1000 рублей без наценки - в кассе ДК Ленсовета

ДК Ленсовета, Каменноостровский пр., 42, М «Петроградская», тел: (812) 346-04-38

ИСТОЧНИК KP.RU

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