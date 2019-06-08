Белорус вызвал такси до Петербурга за 20 тысяч рублей

Сесть в такси и укатить в соседнюю страну. Почему бы и нет? Мужчина из Беларуси вызвал машину от Гродно до Петербурга. В службе у пассажира несколько раз уточнили, точно ли он имеет ввиду тот самый Петербург – с парадными, белыми ночами и Эрмитажем, а не универмаг за углом. Но пассажир настоял на своем.

В итоге клиенту пошли навстречу. Водитель нашелся в тот же день. В дальнюю дорогу мужчины двинулись днем третьего июня.

- Водитель на Volkswagen Polo выехал в 12 часов того же дня, - рассказывают в пресс-службе компании «Максим». - Поездка завершилась на следующий день в Северной столице России в 9 часов утра.

Так выглядел маршрут белорусов. Фото: пресс-служба такси.

В пути мужчины провели 21 час. Несколько раз они останавливались, чтобы отдохнуть и перевести дух.

Согласно приложению, стоимость такого приключения - примерно 20 тысяч рублей. Несмотря на это, пользователи соцсетей начали переживать за водителя. Мол, до Петербурга доехал, а обратно?

- Бедный водитель. Бензин 3500, комиссия как минимум 1600р, а еще нужно где-то поесть, поспать и обратная еще дорога. А если аренда, то двое суток - 2400 рублей. Если обратно пустой, то чистыми тысячи три-четыре.

Тем, кто решит последовать примеру путешественника, перевозчик советует позаботиться о машине заранее. Лучше создать заказ заранее, чтобы сервис успел найти подходящего водителя.