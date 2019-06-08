2019-06-08T11:53:31+03:00
Общество

Международная общественность чтит память Советского солдата

На ПМЭФ-2019 состоится презентация Ржевского мемориала Советскому солдату
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Мемориал представят на ПМЭФ - 2019. Фото:минздрав.тверскаяобласть.рфМемориал представят на ПМЭФ - 2019. Фото:минздрав.тверскаяобласть.рф
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С 6 по 8 июня 2019 года в Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум-2019. Важным событием ПМЭФ станет презентация Ржевского мемориала Советскому солдату.

Представлять исторически знаковый проект прибудет делегация Тверской области, которую возглавит губернатор Игорь Руденя. На стенде Российского военно-исторического общества уже создана масштабная инсталляция с проекцией, включающей военную хронику и факты из истории Ржевской битвы. Также экспертам в сфере экономики и бизнеса подробно расскажут об этапах создания мемориала, а центром экспозиции станет его уменьшенная модель.

«Создание этого мемориала играет огромную роль в увековечении памяти о событиях Великой Отечественной войны, в сохранении достоверной истории, которую невозможно переписать ни на региональном, ни на мировом уровне. Монумент будет всем напоминать о подвиге, цена которому – миллионы человеческих жизней», – сказал глава Верхневолжья.

Процесс работы. Фото:минздрав.тверскаяобласть.рф

Процесс работы. Фото:минздрав.тверскаяобласть.рф

На данный момент над 25-метровой бронзовой фигурой солдата трудятся в мастерской Андрея Коробцова – одного из авторов мемориала. Весь проект реализуется РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и Правительства Тверской области без привлечения федеральных средств и исключительно на народные пожертвования.

Для скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина работа над памятником Советскому солдату – серьезное профессиональное достижение. Мастера признаются: «Хотелось бы воплотить образ молодого, но прошедшего много испытаний войны солдата». Именно таким видит героя Великой Отечественной войны молодое поколение, представителями которого являются авторы проекта. Вдохновение они искали в знаменитых произведениях писателей-фронтовиков. Друнина, Окуджава, Кондратьев, Быков, Васильев, Астафьев, Твардовский, Бондарев и многие другие прошли дорогами войны, поэтому именно эта тема стала главной в их творчестве.

Взводный лейтенант Василь Быков ушел на фронт в 1942 году из Саратова, а победу 21-летний орденоносец встретил в Австрии. Но рассказать о пережитом без ложного пафоса и показного героизма он решился лишь через 10 лет. «Я представитель убитого поколения» – сказал о себе Быков, а Чингиз Айтматов позднее сказал: «Судьба сберегла нам Василя Быкова, чтобы он писал от имени тех, кто в юности познал войну и возмужал духом с оружием в руках».

О рядовом человеке на войне и сохранении гуманности в адских условиях писал Виктор Астафьев. На фронт он ушел добровольцем из детдома. До 1971 года он был известен «деревенской прозы», но затем неожиданно вышла повесть «Пастух и пастушка», где впервые появляется тема войны. Писатель признавался, что его возмущали надуманность и фальшь большинства произведений о войне, которые писали люди не воевавшие, и, чувствуя вину перед теми, кто не дожил, поднял эту тему

Такие чувства не давали забыть всех ужасов войны и Вячеславу Кондратьеву. В декабре 1941 молодого человека отправили на фронт под Ржев, именно оттуда и «вышли» герои его произведений. «Кондратьев открыл нового для военной прозы героя – человека, который оказался в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности – солдатской», – сказал Константин Симонов. Но, как и многие писатели-фронтовики, о войне он стал говорить уже в зрелом возрасте. «Я стал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной – в реальности, другой – в прошлом, в войне. Схватила она меня за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже не мог не начать писать», – вспоминал он. И тогда в 1979 году вышла его первая повесть «Сашка», рассказывающая правдиво об изнанке войны и душевно о простом солдате. Хоть Кондратьев писал о тех, кто воевал и погибал под Ржевом, многие сражавшиеся под Москвой, Сталинградом, на Ладоге узнавали в его героях себя. Но были описаны автором и реальные участники Ржевской битве. Так, в основу повести «Искупить кровью» легли воспоминания ветерана Евгения Ильича Пригожина, с которым Кондратьев долгое время вел дружескую переписку. Именно простые люди, попавшие на фронт и столкнувшиеся с жестокими реалиям войны, становились героями его «ржевской» прозы.

«Война все время со мной: попал на нее в молодое, самое восприимчивое время, и она вошла в меня очень глубоко», – говорил поэт Булат Окуджава. Он ушел добровольцем на фронт из 9-го класса. Но лишь спустя 16 лет после войны он написал автобиографическую повесть «Будь здоров, школяр!». Рассказ о войне от лица мальчишки, мечтавшего о подвигах, а попавшего в окопные будни и ужасы войны. Но такая правда о переживаниях человека на войне, о ненависти к ней, о страхе смерти в советское время подверглась критике, и книга была запрещена.

В СССР официальная историография всячески замалчивала многие страницы войны, и те, что говорили о сражениях на Ржевско-Вяземском выступе просто «вырвали» из общей летописи, ведь там не было громких побед и блистательных операций, только тяжкий труд солдат и миллионные жертвы. По официальным данным, общие потери в операциях по взятию Ржева составили 1 324 823 человека. Это больше, чем битвах под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Курском, Берлином по отдельности. «Каждый отвоеванный клочок родной земли обошелся здесь примерно в 10 000 человеческих жизней», – писал ветеран и историк Борис Горбачевский.

Но теперь, спустя 76 лет, историческая правда начинает восстанавливаться. Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы», а на ржевской земле уже несколько лет не прекращаются поисковые работы. Уже удалось установить имена 65 866 солдат и офицеров, сражавшихся и павших здесь. Все они будут высечены на стальных стенах Ржевского мемориала Советскому солдату.

Также в рамках Международного фестиваля «Интермузей-2019» на стенде РВИО состоялась презентация мемориала, которую посетил Йорг Морре, директор музея «Берлин-Карлсхорст». Он выразил надежду, что посетители его музея смогут больше узнать об увековечивании памяти Советскому солдату под Ржевом, ведь «жители Берлина знают, если хочешь узнать о культуре сохранения памяти в России, то это к нам, в Карлсхорст».

ИСТОЧНИК KP.RU

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