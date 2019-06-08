Купание с мертвой рыбой и затонувшим авто: Как петербуржцы спасаются от аномальной жары

Начало июня в Петербурге выдалось аномально жарким. Почти неделю жители города изнывают из-за пекла. Особенно тяжелым выдалось 7 июня. Синоптики Северной столицы зафиксировали рекорд: самый жаркий день за последние тридцать лет. Поэтому неудивительно, что в субботу все городские пляжи оказались переполнены. Пытаясь освежиться, отдыхающие заполонили водоемы. Не остановило их ни предостережение Роспотребнадзора, ни мертва рыба, ни затонувшая машина.

Так днем выглядел пляж у Парка 300-летия Петербурга.

Пляж "Ласковый" на берегу Финского залива рядом с поселком «Солнечный» - популярное место среди петербуржцев. Субботним днем там собрались десятки людей, однако их ждал неприятный сюрприз. Берег оказался усыпан мертвой рыбой. Тушки лежали на песке у воды и качались на волнах.

Петербуржцы пытаются выяснить, что стало причиной массового мора. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Впрочем, «кладбище» в прибрежной зоне смутило не многих. Дети и взрослые довольно плескались в воде и загорали на берегу. На трупы рыб, разбросанные вокруг, они просто не обращали внимание.

Рыба плавает в воде и лежит вдоль берега. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Тем, кто отправился отдыхать к карьеру неподалеку от поселка имени Морозова в Ленинградкой области повезло гораздо больше. Там отдыхающих ждал аттракцион. В воде они обнаружили затонувший автомобиль. Кто столь неумело припарковал синий «Форд Эскорт» с белорусскими номерами так и осталось загадкой. Владельцев поблизости не было, зацепок в салоне тоже.

Аттракцион назвали "Купание синего коня". Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Ребятня не растерялась и оккупировала затопленную машину. Дети прыгали с крыши в воду, бегали вокруг, «выжимали» газ и остались в полном восторге. О том, чтобы вытянуть «синего коня» на берег, не было и мысли.

Спасатели уже предупредили, что в воскресенье жара в Петербурге продолжится. Столбик термометра поднимется до +28, а то и выше. Несладко придется и жителям Ленинградской области. На регион обрушится комбо из ливня, грозы, града и сильного ветра.