Замурчательный праздник: На Котогвардейском бульваре отметили Всемирный день петербургских котов и кошечек

Самые хвостатые, полосатые, пушистые и мурчащие собрались 8 июня в Петербурге, чтобы отметить Всемирный день петербургских котов и кошечек. Свое начало праздник берет 2005 году. Тогда арт-группа «Митьки», разместила на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишина Матроскина.

Ребятишки пришли поздравить замурчательных друзей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фамилию выбрали неслучайно: по случаю праздника животное нарядили в тельняшку, которая давно стала своего рода униформой «митьков». Небольшая скульптура превратилась в неофициальный символ Петербурга, а день, когда та была установлена, пометили в календаре. Последние восемь лет он отмечается с большим размахом.

На праздник пришли даже котята.Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно местом празднования стал Конногвардейский бульвар, который на один день превратился в Котогвардейский. На входе особый дресс-код: тельняшки. В них наряжаются дети, взрослые и, конечно, котики.

Хвостатый участник торжества.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году для гостей подготовили насыщенную программу. Началась она с зарядки «Хвост трубой». Затем участники учились неактерскому мастерству на уроке «Кошачья грация» и вместе с митьками изучали химию по периодической таблице котоэлементов.

Занимательный урок химии.Фото: Олег ЗОЛОТО

За происходящим внимательно следил звезда Чемпионата мира 2018 и самый известный хвостатый Петербурга кот Ахилл.

Кот Ахилл.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Городских событий всегда много. Но наше мероприятие особенное – ведь кошек любят все, а кто не любит, просто недостаточно близко с ними познакомился, – улыбается организатор праздника Ольга Титович. - Наше событие самое теплое, пушистое и душевное. Оно объединяет людей, которые любят животных, не только кошек. У нас прекрасно чувствуют себя и крысы, и улитки, и кролики.

К празднику присоединились гигантские улитки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Они, кстати, тоже заглянули на праздник. И даже устроили собственный забег.

Кульминацией замурчательного дня стало возвращение Тишки Матроскиной на ее законное место - козырек дома по улице Марата № 36. В прошлом году фигура, в честь которой учрежден праздник, пострадала от рук хулиганов. После этого покалеченное «животное» забрал основатель «Митьков» Дмитрий Шагин.

- Тишина Матроскина была очень расстроена, потому что вандалы хотели ее украсть. Мы ее отмыли, очистили. «Сейчас она в новой тельняшечке и готова фотографироваться! —сказал Дмитрий Шагин.

Тишина Матроскина и Митек. Фото: группа "Митьки" "ВКонтакте".Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, у кошки появился охранник. Присматривать за ней будет бдительный моряк. Под скульптурой художники нарисовали репродукцию картины Шагина «Митек».