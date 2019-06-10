Сову-калеку спасли от уличных фотосессий в Санкт-Петербурге

Вместе с началом туристического сезона в Северной столице расцветает жестокий бизнес с участием животных. То тут, то там горожанам и приезжим гостям предлагают сделать кадры с обезьянками, птицами, питонами. Но подобные фотосессии – нарушение закона. А братья наши меньшие от такой «работы» по-настоящему страдают. На днях измученную птичку вызволили из рук бизнесмена в Парке 300-летия Петербурга.

В самый пик жары красавица-сова была вынуждена служить моделью днями напролет. Спасли животное 7 июня во время рейда инспекторы Комитета по природопользованию. Мужчина, который торговал фото с птичкой стоял прямо на входе в парк, – что и говорить, место проходное в разгар сезона. На бизнесмена составили протокол об административном правонарушении – по статье о правилах пользования объектами животного мира. А совушку увезли к ветеринарам. Птичка была изувечена. Но теперь она в добрых руках – за ней приглядывают специалисты центра реабилитации диких животных «Сирин».

– Сова истощена, у нее сломано крыло, не хватает оперения, практически полностью отсутствует хвост. О точном состоянии совы-калеки можно будет сказать только после осмотра ее ветеринарами, – рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ветеринары, конечно, будут выхаживать сову. Но сможет ли она вернуться в дикую природу и выжить там сама – пока вопрос открытый. К слову, калечат животных для подобных фотосессий зачастую специально. Ведь со сломанным крылом птичка не сможет улететь, а напичканные лекарствами обезьянки не будут проявлять агрессию.