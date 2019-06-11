2019-06-10T15:25:07+03:00
Экономика

Директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев:  Объем поддержки экспортных проектов в России вырос в семь раз

На ПМЭФ 2019 состоялся деловой завтрак «Опыт развития региональных экспортных проектов»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге прошел Международный экономический форум. Одним из участников масштабного события стал «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Для гостей форума компания подготовила ряд встреч и мастер-классов, посвященных развитию отечественного бизнеса и перспективам России на международной арене.

ОБ АМБИЦИЯХ

Утро первого дня началось с делового завтрака, на котором представители РЭЦ встретились с региональными властями, руководителями профильных министерств и ведомств, бизнесменами и деловыми ассоциациями. Основными темами стали развитие экспортного потенциала предприятий и повышение их конкурентоспособности. Первым к участникам дискуссии обратился генеральный директор компании Андрей Слепнев.

– Сегодня мы видим непростые макроэкономические условия, рост протекционизма международной торговли, санкционное давление, - начал глава РЭЦ. -Безусловно возникает вопрос: где те драйверы регионального роста, которые обеспечат улучшения качества жизни. И мы верим, что наши экспортные амбиции могут быть лучшим ответом на эти вопросы.

Главная миссия РЭЦ: доказать регионам, что у товаров и услуг нет границ. Благодаря помощи Центра заявить о себе за границей могут не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса. Разработанные компанией механизмы уже доказали свою эффективность.

- Благодаря грамотной координации на федеральном и региональном уровне, в этом году объем поддержки экспортных проектов вырос в 7 раз до 3,5 миллионов. Это радикальные изменения, - отметил Андрей Слепнев.

УСПЕХИ РЕГИОНОВ

РЭЦ помогает реализовывать продукцию предприятий в различных сферах: от промышленности и it-разработок до фармацевтики. В настоящий момент компания активно создает и развивает центры поддержки экспорта в разных уголках страны. Сейчас они работают в 67 субъектах РФ.

О своем опыте сотрудничества с РЭЦ рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. За последние десять лет объем экспорта региона вырос в пять раз. Численность компаний, вышедших на зарубежный рынок, лишь за последний год увеличилась на 30%.

- В прошлом году предприятия региона поставили за рубеж продукции, произведенной с помощью высоких технологий, почти на 1,5 млрд. долларов США, - отметил глава области. - Экспорт является одним из важнейших драйверов роста экономики. Радует то, что этому вопросу на уровне государства уделяется достаточно большое внимание: создание центра поддержки экспорта было одним из самых злободневных решений.

Еще один регион, успехам которого можно позавидовать – Тульская область. При содействии РЭЦ регион заключил экспортный контракт с китайской компанией Epinduo на поставку пастилы на сумму 100 млн. долларов. Договор был подписан в финале деловой встречи.

- Наша задача найти системных партнеров и выстроить комплексный механизм, доступный для производителей из регионов, готовых поставлять оригинальную продукцию, - обозначил задачи Андрей Слепнев.

Поэтому одной сделкой участники завтрака не ограничились. С Республикой Марий Эл, Калужской областью и Хабаровским краем РЭЦ заключил соглашение о развитии несырьевого экспорта с помощью электронных площадок. Это позволит компаниям быстро и просто заявить о себе на рынке, а также стать заметнее для зарубежных потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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