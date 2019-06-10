На химзаводе в Московском районе Петербурга произошел пожар

Срочный вызов поступил на пульт дежурного противопожарной службы МЧС Петербурга около 16:00 10 июня. Звонивший сообщал о взрыве на химическом заводе в 6-м Предпортовом проезде. Услышав сочетание слов «химзавод» и «взрыв», пожарные моментально прибыли на место ЧП. На деле все оказалось не так страшно.

- Пожар на площади 40 квадратных метров. Взрыва нет. Выясняем обстановку, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714003" frameborder="0"></iframe> Прогремел взрыв на химическом заводе ЛенРеактив.

Несмотря на сообщения об эвакуации персонала, на самом предприятии не все работники знали, что происходит.

- Нет, это не у нас, - ответили менеджеры «ЛенРеактива» на вопрос корреспондента «Комсомолки» о взрыве. - Где-то что-то горит, но мы работаем. Все в порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714006" frameborder="0"></iframe> Пожар на химическом заводе "ЛенРеактив" в Петербурге.По вызову в 6-й Предпортовый проезд прибыли несколько пожарных машин.Петр КИБЕР

Впрочем, камеры видеонаблюдения, которые установлены на заводе и транслируют картинку в интернет, хорошо было видно, как на территорию предприятия выехали несколько пожарных машин и два штабных «УАЗа».

По предварительной информации, на предприятии произошел разлив толуола. Жидкость вспыхнула. Хлопок приняли за взрыв. В результате выгорело одноэтажное (по другим данным двухэтажное) здание. Пожарными было эвакуировано 25 человек, о пострадавших сведений нет.