2019-06-10T17:11:35+03:00
Досуг

«Симфоническое кино» покажут на Roof Fest этим летом

15 июня культовые хиты группы «КИНО» прозвучит на крыше RooF Place в исполнении Большого Симфонического Оркестра при участии Юрия Каспаряна
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«Симфоническое Кино» - это больше, чем просто красивые мелодии«Симфоническое Кино» - это больше, чем просто красивые мелодииФото: Предоставлено "Комсомолке"
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«Симфоническое Кино». Это нечто большее, чем просто красивые мелодии — это чарующее зрелище, от которого бегут мурашки по телу. А концерт на крыше под открытым небом станет особенно атмосферным и ценным для поклонников творчества Виктора Цоя.

«Симфоническое Кино» – уникальный проект на стыке музыки и визуализации. Оркестровые аранжировки бессмертных хитов Виктора Цоя и группы «Кино» под авторством композитора Игоря Вдовина в сопровождении оригинальных гитарных партий в исполнении Юрия Каспаряна оживут в специально созданном видеоряде дополняющим дух бессмертных произведений.

Roof Fest существует с 2012 года. Атмосферная локация Roof Place, шикарнейший вид на Финский залив, разнообразный и всегда актуальный лайн-ап – благодаря этому фестиваль считаться одним из титульных мероприятий северной столицы. На сцене Roof Fest за эти годы побывали: Борис Гребенщиков, Therr Maitz, SunSay, Billy&#39;s Band, KREC, Симфоническое кино, IOWA и Animal ДжаZ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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