Планы чиновников: Петербурженки будут меньше болеть и больше зарабатывать

Заседание в Смольном 10 июня посвятили женщинам. Обширный план из 11 программ разработал Комитет по соцполитике совместно с представительницами женских организаций и объединений Петербурга. Его цель – реализовать в регионе Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

– Сейчас в городе живет 2 930 000 женщин, это более 70 процентов всего населения, – начал доклад глава ведомства Александр Ржаненков.

В первую очередь, власти возьмутся за женское здоровье – здоровье репродуктивной систему и груди. В этом помогут профилактические осмотры, ранняя профилактика у подростков, снижение числа абортов, особое внимание к женщинам с ВИЧ. Вместе с профсоюзами намерены ограждать дам от вредного труда, прививать им установки ЗОЖ и вообще воспитать «систему жизненных ценностей и поведения».

– Все это содействует росту продолжительности жизни женщин, которая в нашем городе, по итогам прошлого года, составила 79,9 года. А цель национальной программы – 80 лет к 2030 году, – отметил Александр Ржаненков. – Кстати, разрыв с мужчинами сейчас 8,5 года, и он постепенно сокращается.

Одна из задач плана – снизить число абортов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На здоровье, как известно, нужны не только время, но и деньги. Причем желательно не угробить себя, зарабатывая на здоровье. Экономичное положение женщин будут всеми силами улучшать. В этом помогут и коллективные договоры с работодателями в отношении молодых мам, и дополнительное обучение женщин, и социальные выплаты. Так, в следующем году воспользоваться региональной ежемесячной выплатой в 11 215 рублей смогут около двух тысяч мамочек с детьми от полутора до трёх лет. Что до зарплаты, то ее постараются максимально приблизить к «мужской». В идеале половину руководящих должностей должны занимать представительница прекрасного пола.

Не забыли составители плана и о том, что женщина – существо слабое, а потому нуждается в защите от насилия. В городе успешно действует сеть кризисных центров для одиноких женщин и мам, в том числе молодых. Часть из них – стационарного типа. Активно помощью пользуются дамы, недавно вышедшие из мест лишения свободы.

– До 2023 года мы должны снизить смертность женщин 16-54 лет до 164,6 на 100 000 человек населения, увеличить уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста до 71 процента и увеличить ожидаемую продолжительность жизни женщин старше трудоспособного возраста, – подытожил Ржаненков.

ПРОПОЛОТЬ И ВЫЖИТЬ

Еще в апреле, перед началом дачного сезона, власти задались вопросом, как обезопасить любителей постоять над грядками от смерти в ожидании «Скорой медицинской помощи». Врио губернатора Александр Беглов поручил разработать меры по обеспечению дачников докторами.

– В Петербурге более 2,5 миллиона дачников, – доложила на заседании вице-губернатор Анна Митянина. – Мы выработали план, согласно которому в 20 садоводствах будут работать «школы здоровья» – выездные бригады медиков, которые будут консультировать людей по вопросам хронических заболеваний, в том числе сердечнососудистых.

До конца лета своими медпунктами обзаведутся три садоводства.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В еще трех садоводствах – «Сокол», «Малахит» и «Локомотивное депо» – до конца дачного сезона введут в работу три медпункта (столько же открыли для петербургских огородников и в прошлом году).

СОВМЕСТИТЬ «ПОТОЛКИ»

В механизм составления бюджета Территориального фонда ОМС вносят изменения. Глава Комитета финансов Алексей Корабельников рассказал о трёх новшествах, которые сделают распределение бюджета эффективнее.

Главное, предлагают сдвинуть сроки формирования бюджета с 1 марта на 1 мая, дабы «потолки» его и государственных программ совпали. К тому же, к этому времени как раз будет готова статистика по исполнению бюджета за прошлый год.

Среди остальных изменений – унификация терминологии и повышение роли исполнителей федеральных программ. Чтобы «нельзя было списать недостижение цели на недостаток финансирования».

Новшества должны вступить в силу уже на этапе формирования бюджета на 2020 и последующие годы.

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

– В Юнтолово выделили участок под детский сад на 110 мест;

– На Приморском проспекте, между заливом и ЗСД, построят крытую ледовую арену без трибун, на ней будут тренироваться юные хоккеисты, в том числе «Серебряные львы»;

– В Пушкине нашли землю под интерактивный музей сказок Пушкина, дизайн для которого разработали голландцы. Там будут проводить карнавалы и спектакли по мотивам произведений Александра Сергеевича, а один зал займут поющие фонтаны.