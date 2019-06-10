2019-06-10T17:20:20+03:00
Досуг

В петербургском Планетарии №1 покажут мультимедийный балет

14 июня в Санкт-Петербурге шоу «Времена года» откроет проект «Балет под звездами», который объединит классическую музыку, одну из лучших балетных трупп города и возможности крупнейшего планетария в мире
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Зрители окажутся посреди огромного зала крупнейшего планетария в мире.Зрители окажутся посреди огромного зала крупнейшего планетария в мире.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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14 июня в Планетарии № 1 на Обводном канале зрители окажутся в центре 70-минутного ультра-современного представления на стыке классического балета и прогрессивных визуальных технологий. Под бессмертную музыка Антонио Вивальди гости погрузятся в невероятное приключение, атмосферу музыки, танца и графики.

Зрители окажутся посреди огромного зала крупнейшего планетария в мире. Вокруг будут хлестать дожди и расцветать цветы, садиться солнце и вставать луна, неспешно падать снег, а звезды будут искрить своим светом сквозь тонкую летнюю ночь.

«Шоу «Времена года» - это не попытка сделать высокое искусство близким для каждого, это соединение абсолютно разных элементов - света, танца и музыки, чтобы получить что-то совершенно новое. Музыку, которую можно увидеть. Ведь танец это тайный язык души» – Роман Будницкий, продюсер шоу.

На сцене - артисты Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского, чьи премьеры с успехом и неизменными аншлагами проходят на таких площадках как Александринский, Михайловский, Эрмитажный театры и в московском театре «Новая Опера». Труппа регулярно гастролирует в Швеции, Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Кипре, Японии и других странах.

Балетмейстер-постановщик балета - Елизавета Меньшикова, художественный руководитель Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского, выпускница академии русского балета имени А. Я. Вагановой, обладательница знака отличия «За достижения в культуре».

Мультимедиа, визуальные эффекты и графика разработаны компанией Smartlight, ответственной за «Фестиваль медиа искусства «Media In» в Александринском театре, Фестиваль «Ночь света» и другие знаменитые шоу-проекты.

ГДЕ И КОГДА: 14 июня, 21.00, Планетарий № 1 / Наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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