2019-06-10T17:22:40+03:00
Досуг

В Питере – шутить! VI StandUp Фестиваль SPB 2K19

Сотни комиков из разных уголков планеты. Все жанры комедии. Лучшие герои стендап-тусовки. 14-16 июня. Санкт-Петербург
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VI StandUp Фестиваль SPB 2K19.VI StandUp Фестиваль SPB 2K19.
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За годы своего существования Stand Up фестиваль уже успел стать одним из символов северной столицы и попасть в топ событий летнего сезона. Рассказываем, чем он запомнится в этот раз и почему его надо добавить в свой календарь.

В 2018 году проект отметил пятилетний юбилей и за 11 дней объединил 10 стендап-сообществ, 200 участников и 10 000 зрителей. В 2019 ставки ещё выше, а масштаб круче! С 14 по 16 июня комики со всей России и стран Зарубежья получат шанс заявить о себе и представить свои монологи в 20 барах в центре города. Ограничений по формату нет: прожарка, roast battle, сет-лист, сольное выступление, импровизационное шоу и т.д., правило одно – быть смешным. Кому это удастся и кто поборется за победу в различных номинациях, будут решать представители топовых стендап-клубов.

Также гости смогут увидеть арт-объекты, шоу иллюзионистов и уличные спектакли, посмотреть кино под открытым небом или даже подняться на сцену от официального партнёра «Клинское Безалкогольное». Отдельно стоит отметить и вечернюю программу: гала-концерт с участием самых заметных героев дня и комиков из шоу Stand Up на ТНТ, Stand-Up Club #1, StandUp Store Moscow, Standup Petersburg, LABELcom и других объединений. Всё происходящее на главной сцене будет транслироваться онлайн во «ВКонтакте», а телевизионную версию фестиваля зрители увидят на телеканале ТНТ в конце лета-начале осени.

VI StandUp Фестиваль SPB 2K19

14-16 июня

Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU

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