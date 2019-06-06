2019-06-10T17:26:34+03:00
Досуг

Как помочь себе через радость и творчество?

Об этом и много другом вы узнаете на фестивале ART-PRAKTIK в Санкт-Петербурге
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ART-PRAKTIK, Санкт-Петербург, 15 и 16 июня.ART-PRAKTIK, Санкт-Петербург, 15 и 16 июня.
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Читаешь статьи по психологии, ищешь ответы, но всё равно вопросы остаются? Задумываешься о походе к психологу, слушаешь советы друзей и близких, но ответы не приходят. Как помочь себе быстро и эффективно?

Это можно сделать на фестивале ART-PRAKTIK в Санкт-Петербурге.

Почему это сработает? Потому что ты можешь выбрать то, что подходит именно тебе. На, что отзовётся твоё сердце. Метафорические карты, игры, краски, звуки, советы по стилю и бренду и даже полёт на метле – всё есть на нашем фестивале.

Нужна помощь в финансовых вопросах? Игры, коучинг, метафорические карты помогут разобраться, что блокирует денежный поток и как увеличить доход.

Напряжённые отношения в семье? Песочная терапия, коучинг, игры, планирование и образы богинь тебе в помощь! Роли мужчины и женщины в семье, границы в отношениях, планирование отношений и успех, ожидания и реальность в отношениях. Все ключевые вопросы отношений будут рассмотрены нашими спикерами.

Разобраться в себе, избавиться от стресса, создать свой бренд и имидж – это тоже у нас есть! Твои потребности и скрытая в них энергия, твои страхи и пути избавления от них, твой образ и красота, твои ресурсы и источники силы, твоя история счастливой женщины – это то, что наши спикеры предлагают унести с собой.

Выбор техник огромен, тебе остаётся просто выбрать, что ты хочешь сейчас.

Что важно для тебя.

Что твоё. Твоё верное направление. Твои новые возможности. Твоё счастье. Твой успех. Твой образ. Твоя красота. Твоя гармония.

ART-PRAKTIK, Санкт-Петербург, 15 и 16 июня.

Ждём тебя в КДЦ «Московский» с 9-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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