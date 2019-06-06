2019-06-10T17:29:51+03:00
Досуг

9 июня в Театре Эстрады им Аркадия Райкина представит мюзикл «Бармалей»

Музыкальное хулиганство по мотивам произведений К. Чуковского оценят все те, кто ждет от театра зрелищности и захватывающего действия
Поделиться:
Встреча с героями, знакомыми с детства, принесёт немало открытий.Встреча с героями, знакомыми с детства, принесёт немало открытий.
Изменить размер текста:

Встреча с героями, знакомыми с детства, принесёт немало открытий. А музыкальные темы, созданные гениальным композитором Георгием Фиртичем, зададут спектаклю живой и безудержно весёлый ритм.

«Что главное в мюзикле? Правильно, музыка. Одновременно с литературным источником нас вдохновил знаменитый мультфильм Давида Черкасского «Доктор Айболит», в котором звучат великолепные музыкальные произведения Георгия Фиртича. Отчего-то они оказались незаслуженно забытыми сегодня, но мы исправим ситуацию». (И. Архипов, режиссёр)

Каждая из этих композиций - невероятно характерная, эмоционально наполненная и завершённая. Они написаны будто специально для сцены. В них - целая кладезь для актерских импровизаций. А в сочетании со сказками Чуковского получается искренняя и заводная история.

В спектакле заняты: з.а. России С. Шалагин, С. Ленков, Л. Губиева / А. Пижель, В. Шалагина, К. Шлюев, С. Никитин, А. Круковский, П. Плавская, Е. Селиванова, А. Иванов, Н. Зверев

Режиссер-постановщик - Илья Архипов

Категория: 6+

Продолжительность: 1 час без антракта

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В петербургском Планетарии №1 покажут мультимедийный балет
14 июня в Санкт-Петербурге шоу «Времена года» откроет проект «Балет под звездами», который объединит классическую музыку, одну из лучших балетных трупп города и возможности крупнейшего планетария в мире
В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы приглашает москвичей и гостей столицы посетить ведущие предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности города в рамках проекта Открой#Моспром
Новости 24
В Петербурге изменился порядок формирования бюджета
С начала купального сезона в Петербурге утонули шесть человек
Смольный выделил землю под строительство парка сказок «Лукоморье»
Петербуржцы помогли очистить от цемента уличное пианино на Петроградке
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России
Почти 700 млн рублей потратят на проект нового участка ВСД в Петербурге
90 коров задержали на границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти
Из-за ДТП на Невском в центре Петербурга образовалась пробка
Петербуржец заплатил 1,7 миллиона рублей алиментов, испугавшись штрафа в 120 тысяч
В садоводствах Петербурга и Ленобласти появятся «школы здоровья»
Из-за двух фестивалей в День России изменится движение транспорта в центре Петербурга
На участке КАД между Таллиннским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
КГИОП изымет разрушающуюся усадьбу Орловых-Денисовых у собственника
Парусник «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге
В Петербурге пассажиров автобуса окатило кипятком
Два генерала из руководства петербургского главка покидают свои посты
Женщина-водитель трамвая разрулила грандиозную пробку на проспекте Славы и стала звездой соцсетей
В Шушарах нашли расчлененное тело пропавшего ранее петербуржца
В Ленобласти такси сбило лося: водитель и пассажиры чудом остались живы, а сохатый погиб
Российская Премьер-Лига не стала переносить матч «Зенита» из-за концерта Rammstein на «Газпром Арене»
Ночью на проспекте Стачек насмерть сбили пассажира такси, вышедшего из машины
Прогноз погоды на 10 июня в Санкт-Петербурге: без грозы и до 23 тепла
С понедельника в Петербурге начнется обычное лето
Самолет из Петербурга в Казахстан срочно сел в Москве
Самолет из Москвы полчаса кружил над Пулково, дожидаясь окончания грозы
Молния убила строителя в Новогорелово и чуть не попала в грузовик под Павловском
Под Приозерском иномарка улетела в кювет. Три пассажира в больнице, водитель погиб
Петербуржцы радуются первой летней грозе
В Михалеве двое выбили дверь квартиры, избили хозяев и ушли с ценными вещами