9 июня в Театре Эстрады им Аркадия Райкина представит мюзикл «Бармалей»

Встреча с героями, знакомыми с детства, принесёт немало открытий. А музыкальные темы, созданные гениальным композитором Георгием Фиртичем, зададут спектаклю живой и безудержно весёлый ритм.

«Что главное в мюзикле? Правильно, музыка. Одновременно с литературным источником нас вдохновил знаменитый мультфильм Давида Черкасского «Доктор Айболит», в котором звучат великолепные музыкальные произведения Георгия Фиртича. Отчего-то они оказались незаслуженно забытыми сегодня, но мы исправим ситуацию». (И. Архипов, режиссёр)

Каждая из этих композиций - невероятно характерная, эмоционально наполненная и завершённая. Они написаны будто специально для сцены. В них - целая кладезь для актерских импровизаций. А в сочетании со сказками Чуковского получается искренняя и заводная история.

В спектакле заняты: з.а. России С. Шалагин, С. Ленков, Л. Губиева / А. Пижель, В. Шалагина, К. Шлюев, С. Никитин, А. Круковский, П. Плавская, Е. Селиванова, А. Иванов, Н. Зверев

Режиссер-постановщик - Илья Архипов

Категория: 6+

Продолжительность: 1 час без антракта