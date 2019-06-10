Экстрасенсы у нас заряжаются энергией: Президент международной лиги KPF анонсировал новый турнир в Петербурге

Kingdom Professional Fight возвращается в Петербург - в августе 2019 года в «Российско-китайского бизнес-парке» в «Большом ресторане Цинь» состоится 7-й по счету турнир по смешанным единоборствам. Мы пообщались с президентом международной лиги KPF Алексеем Раевским и узнали, что ждать зрителям от турнира.

- Алексей, чем будет примечателен предстоящий турнир?

- Каждый турнир KPF чем-то отличается. Например, на одном нашем мероприятия выступала известная электровиолончелистка София Мальцева. Во время перерыва она играла в клетке восьмиугольника. На последнем нашем мероприятии делали выставку «Живой карандаш» – московской группы художников, которые рисуют знаменитых спортсменов. Стараюсь всегда показать не только поединки, но и шоу, которое запомнится и которое никто еще не делал. Детали предстоящего турнира пока сохраню в секрете, а то зрителям станет не интересно.

- Кто-то из известных гостей из мира единоборств будет приглашен на турнир?

- Конечно. У нас на каждом турнире есть вип-персоны. На этот раз, Марат Балаев будет комментировать поединки. На предыдущем вечере бывший чемпион М-1 Александр Бутенко дрался. Он у нас выступил, потом контракт М-1 ему продлили, и он улетел в Китай. Победители шоу экстрасенсов приезжают. Николь Кузнецова однозначно будет. Они у нас энергией заряжаются.

- Вы ведь сами занимаетесь организацией каждого нового турнира?

- Все верно. Я контролирую все детали. Вплоть до того, когда устанавливается клетка, кто и где должен сидеть, где находятся судьи, как свет выстраивается, как телекамеры работают и т.д. Это, конечно, занимает много времени. Но на нашем первом турнире я был неопытен и положился на услуги компании. Вышло не то, что хотел.

Kingdom Professional Fight 2019 состоится 24 августа.

- И гарантируете классное зрелище?

- Да. И классные поединки. Ведь, именно поэтому к нам зрители ходят. Они знают, что не увидят вялотекущих, пассивных бойцов, которые только отбиваются. Плюс, сами атлеты хотят у меня выступать, зная мое отношение к ним – как к себе. Мы никогда пальму первенства не старались брать, но заняли свою нишу.

«Зенит» нам - не помеха

- То есть, уверены, что народ придет?

- У нас проходил турнир в день открытия «Зенит-Арены» и собрался полный зал. Предпоследнее наше мероприятие состоялось в день четвертьфинала чемпионата мира по футболу, куда вышла сборная России. У меня, честно говоря, оборвали телефон в этот день. Уже на звонке 30-м я сказал, знаю, кто прошел – отменять турнир не буду. Соберется 200 человек – значит, так и будет. В итоге, пришло 2400 человек. И без разницы: лето, пора отпусков, чемпионат мира... И при этом, я никогда не раздаю бесплатных билетов – это знают президенты ведущих лиг.

- То есть у вас появился свой зритель?

- Да, и я изначально этого хотел. Чтобы люди шли не просто на бои, а на Kingdom. Конечно, в любой организации есть зритель, который случайно туда попал. Но 80 процентов народа «ходят» с нами от турнира до турнира.

- А что, думаете, привлекает публику именно к вам?

- Первое – непредсказуемость поединков. Сколько раз нам предсказывали, что этот победит и этот проиграет – все получалось наоборот. У нас нет заранее «андердогов», так же как и фаворитов. И еще. Мы никого не копировали и сделали что-то единое из образцов ведущих бойцовских лиг.

- Совсем ни на кого не похоже?

- Да, очень надеюсь на это. Мы ни на кого не похожи, никого не стараемся скопировать. Вплоть до того, что одежда ринг-герл разрабатывались самостоятельно. И, наверное, этим мы публике и нравимся. Мы не работаем по клише – создаем свое. И, знаю, что Петербург очень ждал нового турнира. Море сообщений, звонков: когда? Ведь дату мы держали втайне. Но сегодня вместе с «Комсомольской правдой» ее раскрываем: Kingdom Professional Fight 2019 состоится 24 августа.

Турнир, в котором принимают участие сильнейшие бойцы, состоится в седьмой раз.

- Значат, ваших зрителей вскоре ждут новые бои?

- Да, и они знают, что увидят профессиональные бои, а не «подкладняки».

«Подкладняки» встречаются в России очень часто

- А такое бывает часто в других бойцовских организациях?

- Конечно. Даже более того, сказал бы – очень часто. Если ты немного вхож в эту сферу, то уже по-самому бою можешь узнать его «предсказуемость». Ну, и сарафанное радио не молчит. Но в наших турнирах за всю историю ни один боец не скажет, что мы когда-то кому-то делали «подкладняк». У нас были прецеденты, не буду отрицать. Когда боец звонил бойцу «ой, давай договоримся по поводу этого боя» и нам удавалось это узнать. Мы их рубили на корню. Пара сразу снималась с турнира и парень, решивший «спрогнозировать результат», больше у нас никогда не появлялся. Я с этими явлениями очень строго борюсь. Ведь в организацию турнира вкладываю очень много своего труда. Все контролирую с нуля. Арена, выступление, свет, звук и так далее. Это не тот случай, когда организатор сам ничего не делает, а просто тратит деньги...

- Тем более не свои, а чужого дяди.

- Да, а это мои кровные! И я не хочу, чтобы о моей лиге говорили: ту можно налегке у кого-то выиграть. И как очень хороший показатель: у нас бои очень редко заканчиваются уже в первом раунде. Обычно второй, третий, а иногда и решением судей. А если посмотрите бои низших классов... Я просто не хочу называть конкретно - спортсмены, когда прочтут, и так все поймут. Можете сами посмотреть. И сами все поймете. Победы: 15-я секунда, 43-я секунда, первая минута первого раунда... Или бойцы по факту изначально не равны по уровню. Или ровны, но кто-то кому-то сливает бой. Поэтому, букмекерские компании не работают с этими лигами. Они не уверены, что там все честно.

Попробовал себя тафгаем - партнер улетел за борт

- Понятно, что никому подставляться не хочется.

- У нас прошло за период нашего существования более ста боев, и за это период было только два спорных решения. Причем, претензии были просто к судьям, когда поединки шли практически на равных. Кстати, есть всемирный интернет-портал, куда выставляются результаты всех боев по смешанным единоборствам. И он часто блокирует российские лиги, потому что сомневается в решениях. У нас ни разу ни один бой не был заблокирован.

- Время самому тренироваться или тренировать остается?

- Нет. Во время первого или второго турнира я отказался, потому что понял: что не могу совмещать тренировки и лигу. Зато начал играть в хоккей в команде, хотя до этого на коньках раз пять стоял. Иногда даже забиваю.

- В Ночной лиге?

- Пока, нет. Редко езжу (улыбается). Времени нет. Тем более, что недавно открыл еще и ресторан. Первый раз вышел на площадку – за игру на спину 17 раз упал.

- Эмоции схожие в хоккее и единоборствах?

- Нет. Хоккей действительно опасный вид спорта. Мне уже и шайбы прилетали в места незащищенные. Но разница, что когда ты выходишь на ковер – у тебя защиты нет никакой. Только перчатки, чтобы соперника было мягче бить.

- Может, теперь себя попробуете как хоккейный тафгай?

- Да, у меня, кстати, уже был такой случай. Приехал после большого перерыва и товарищ по команде меня не знал. Решил потолкаться чуть-чуть. Все закончилось, что он вылетел за борт, к запасным.